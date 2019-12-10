«Время театральных легенд» № 9

16 ноября в рамках проекта «Время театральных легенд» ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провел в Dom Boutique Hotel творческий вечер с Константином Аркадьевичем Райкиным.

В уютной атмосфере Константин Аркадьевич представил публике поэтический моноспектакль«Над балаганом небо…». В исполнении артиста прозвучали стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Александра Пушкина.

При полном аншлаге вечером наслаждались собственники бизнеса, топ-менеджеры ведущих компаний, представители власти, среди которых были замечены генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Максим Хитров, председатель совета директоров «Аквилон-Инвеста» Александр Рогатых, владелец компании «Обит» Дмитрий Гориславский, генеральный директор «Рн-Северо-Запад» Алексей Пласков и многие другие.

Благодарим единомышленников проекта «Открытие Private Banking», строительную компанию «Мегалит — Охта Групп», компанию ВСС, компанию Honka, лизинговую компанию «Сименс Финанс», клинику интегративной медицины «Ангелы Косметологии», охранную фирму «Титан». Традиционно партнером вечера выступил легендарный армянский коньяк АРАРАТ.

Как прошло мероприятие, смотрите в фотогалерее “Ъ”:

И в видеоотчете Ъ: