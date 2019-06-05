«Экология как путь устойчивого развития региона»

Возрастание отрицательного влияния на природу является одной из важнейших проблем XXI века, особенно для больших агломераций. В связи с этим на мировой арене в последнее десятилетие наблюдается интенсивное развитие рынка экологических услуг и технологий.
Россия – самая большая страна в мире, и состояние ее ресурсов оказывает существенное влияние на экологический статус природы мира в целом. Крупные масштабы индустрии России также сделали ее и одним из крупнейших загрязнителей природы.
Развитие российского рынка экологических услуг и технологий может серьезно повлиять на улучшение экологической ситуации в нашей стране и тем самым во всем мире.
Представители городской власти, крупного бизнеса и общественных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсудят на конференции развитие рынка экологических материалов и технологий в применении к российским реалиям, особенности российского рынка экологических услуг, какую роль в вопросах экологии играют промышленные предприятия региона и как реагируют на законодательные изменения.
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Темы дискуссии:
• Лакокрасочная отрасль: глобальный поворот к устойчивому развитию и возможности для российской экономики
•Программы обучения и инновационные технологии переработки вторичных полимеров
• Как снизить риски совершения экологических правонарушений в свете текущей реформы природоохранного законодательства?
• Математическое моделирование. Инструмент снижения эксплуатационных затрат зданий и повышения качества микроклимата
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