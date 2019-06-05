«Экология как путь устойчивого развития региона»

19 июня 2019 года

10:00 – 13:00

Отель «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, д. 5-7

Возрастание отрицательного влияния на природу является одной из важнейших проблем XXI века, особенно для больших агломераций. В связи с этим на мировой арене в последнее десятилетие наблюдается интенсивное развитие рынка экологических услуг и технологий.

Россия – самая большая страна в мире, и состояние ее ресурсов оказывает существенное влияние на экологический статус природы мира в целом. Крупные масштабы индустрии России также сделали ее и одним из крупнейших загрязнителей природы.

Развитие российского рынка экологических услуг и технологий может серьезно повлиять на улучшение экологической ситуации в нашей стране и тем самым во всем мире.

Представители городской власти, крупного бизнеса и общественных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсудят на конференции развитие рынка экологических материалов и технологий в применении к российским реалиям, особенности российского рынка экологических услуг, какую роль в вопросах экологии играют промышленные предприятия региона и как реагируют на законодательные изменения.

Петр Косенко, ведущий программы радио «Коммерсантъ FM»

Модератор:

Темы дискуссии:

Антон Пешков, генеральный директор «Tikkurila Россия»

• Лакокрасочная отрасль: глобальный поворот к устойчивому развитию и возможности для российской экономики

Сергей Цыбуков, генеральный директор «НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»

•Программы обучения и инновационные технологии переработки вторичных полимеров

Елена Крестьянцева, руководитель практики земельного права, недвижимости и строительства «Пепеляев Групп» в Санкт-Петербурге

• Как снизить риски совершения экологических правонарушений в свете текущей реформы природоохранного законодательства?

Евгений Тесля, генеральный директор EST Group, председатель комитета по энергоэффективности РГУД

• Математическое моделирование. Инструмент снижения эксплуатационных затрат зданий и повышения качества микроклимата

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