17 июня 2019 г.

10:00-13:00

Отель «Кемпински Мойка 22», наб. реки Мойки, 22

На мероприятии эксперты обсудят актуальные вопросы по трансформации города и поделятся опытом своих компаний.

Smart City — одно из наиболее популярных направлений развития концепции интернета вещей (IoT). Фундаментальным принципом «умного города» является внедрение современных информационных систем в городскую среду. Ожидается, что посредством использования информационных технологий будет усовершенствована система управления и взаимодействия государства с обществом, улучшится качество и эффективность работы городских служб. Эти изменения позволят повысить качество жизни населения и обеспечат устойчивое развитие города.

В рамках конференции «Smart City: цифровизация Санкт-Петербурга» будут рассмотрены технологические тренды и инновационные решения, направленные на оптимизацию инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В первую очередь эксперты затронут вопросы построения искусственного интеллекта города с помощью телекоммуникационных компаний, строительства умных зданий и внедрения интеллектуальной транспортной системы.

К участию в конференции приглашены председатели профильных комитетов, представители инновационных компаний, первые лица крупнейших предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Марат Кашин, ведущий программ радиостанции «Коммерсантъ FM»

Модератор:

Максим Кисельников, генеральный директор Национального центра урбанистики

Темы дискуссии:

Владимир Лебединский, генеральный директор компании «Интеллектуальные медиа системы» («Росинжиниринг»)

Алексей Паламарчук, руководитель направления продаж b2g «Вест колл СПб» (ЭР-Телеком Холдинг)

Умный город начинается с умного планирования

Елена Киянова, управляющий по внешним и корпоративным связям по северному региону Philip Morris Ижора

Несколько шагов к «умному» строительству

Екатерина Носачева, руководитель направления корпоративных проектов департамента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО)

Умные решения для «Умного города»

Инновационные технологии на производстве

Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Вклад в цифровизацию городского хозяйства

Партнеры:

Реклама 16+