На мероприятии эксперты обсудят актуальные вопросы по трансформации города и поделятся опытом своих компаний.
Smart City — одно из наиболее популярных направлений развития концепции интернета вещей (IoT). Фундаментальным принципом «умного города» является внедрение современных информационных систем в городскую среду. Ожидается, что посредством использования информационных технологий будет усовершенствована система управления и взаимодействия государства с обществом, улучшится качество и эффективность работы городских служб. Эти изменения позволят повысить качество жизни населения и обеспечат устойчивое развитие города.
В рамках конференции «Smart City: цифровизация Санкт-Петербурга» будут рассмотрены технологические тренды и инновационные решения, направленные на оптимизацию инфраструктуры Санкт-Петербурга.
В первую очередь эксперты затронут вопросы построения искусственного интеллекта города с помощью телекоммуникационных компаний, строительства умных зданий и внедрения интеллектуальной транспортной системы.
К участию в конференции приглашены председатели профильных комитетов, представители инновационных компаний, первые лица крупнейших предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Темы дискуссии:
Умный город начинается с умного планирования
Несколько шагов к «умному» строительству
Умные решения для «Умного города»
Инновационные технологии на производстве
Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Вклад в цифровизацию городского хозяйства
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