Fars: несколько танкеров подорвались на минах в Ормузском проливе
09.10.2026, 04:27
В южной части Ормузского пролива несколько танкеров подорвались на минах, сообщает Fars со ссылкой на источники. Иранское агентство называет их «судами-нарушителями»,— танкеры пытались пройти коридор без разрешения Тегерана.
Сколько именно судов были повреждены и в каком они сейчас состоянии, не уточняется. Информации о пострадавших нет.
Позавчера советник командующего КСИР Мохаммад Реза Нагди заявлял о намерении Ирана заблокировать все «нелегальные» пути судоходства в Ормузском проливе, которые не были утверждены иранской стороной. Южная часть пролива пролегает вблизи территориальных вод Омана.