Politico: НАТО призывает Россию не беспокоиться насчет ядерных учений в Италии
09.10.2026, 03:48
Руководство НАТО пытается разрядить обстановку вокруг предстоящих ядерных учений в Италии Steadfast Noon, сообщает Politico со ссылкой на источники. Военному блоку важно, чтобы Россия не увидела в маневрах поводов для опасений, говорят собеседники издания.
«Наше намерение заключается в том, чтобы поддерживать спокойную обстановку. Российские официальные лица продолжают нагнетать эту напряженную атмосферу, а мы продолжим предпринимать попытки разрядить обстановку»,— сказал изданию один из высокопоставленных чиновников альянса.
Ежегодные маневры с участием 17 стран-союзниц пройдут с 13 по 23 октября. В учениях задействуют самолеты двойного назначения и наземные войска для отработки задач по погрузке, заправке и обслуживанию техники, а также проведения имитационных вылетов без применения реального ядерного оружия.
«Мы проводим их каждый год, и... это также четкий сигнал таким государствам, как Россия, о том, что не о чем беспокоиться»,— заявила директор НАТО по ядерной политике Нассима Барроуз.
После учений НАТО вблизи Калининградской области в российском МИДе заявляли о наращивании военной активности альянса у границ РФ и подготовке к воздушной и морской блокаде эксклава. В конце сентября посольство России в Ирландии заявило, что если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие.