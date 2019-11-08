КВАРТИРНИК «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №13

ИД «Коммерсантъ» (Санкт-Петербург) продолжает серию ностальгических музыкальных вечеров в формате «квартирник», посвященных классике отечественной и зарубежной рок-музыки..
Квартирники «Время легенд» — это неформальные встречи людей, объединенных любовью к рок-музыке — от мировой классики до российского рока.
Квартирник — это неравнодушная к рок-культуре аудитория, специальные гости и только живая музыка.
Гостей квартирника «Время легенд» № 13 ждет встреча с советским и российским рок-музыкантом, поэтом, певцом, автором песен, основателем и лидером панк-группы, однако в широких кругах больше известным своим сольным творчеством.
Ведущие: петербургский тележурналист Александр Малич и генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максим Ефимов.
Единомышленники:
Также единомышленниками квартирников «Время легенд» являются:
театрально-концертное агентство NCA
компания «Ладога»
пивоваренная компания «Балтика»
ресторан «Центральный»
типография FlyPrint
сеть фотосалонов «Яркий Фотомаркет»