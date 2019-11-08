КВАРТИРНИК «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №13

11 ноября 2019 года

Певческий пер., 16



ИД «Коммерсантъ» (Санкт-Петербург) продолжает серию ностальгических музыкальных вечеров в формате «квартирник», посвященных классике отечественной и зарубежной рок-музыки..

Квартирники «Время легенд» — это неформальные встречи людей, объединенных любовью к рок-музыке — от мировой классики до российского рока.

Квартирник — это неравнодушная к рок-культуре аудитория, специальные гости и только живая музыка.

Гостей квартирника «Время легенд» № 13 ждет встреча с советским и российским рок-музыкантом, поэтом, певцом, автором песен, основателем и лидером панк-группы, однако в широких кругах больше известным своим сольным творчеством.

Ведущие: петербургский тележурналист Александр Малич и генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максим Ефимов.

Единомышленники:

Также единомышленниками квартирников «Время легенд» являются:

театрально-концертное агентство NCA

компания «Ладога»

пивоваренная компания «Балтика»

ресторан «Центральный»

типография FlyPrint



сеть фотосалонов «Яркий Фотомаркет»



Ирина Егорова, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике

тел.: +7 (812) 324-69-49 доб. 251, +7 (911) 972-20-29,

Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов

тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22,

По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитикетел.: +7 (812) 324-69-49 доб. 251, +7 (911) 972-20-29, egorova@spb.kommersant.ru , заместитель руководителя службы информационных проектовтел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru

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