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КВАРТИРНИК «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №13

11 ноября 2019 года
Певческий пер., 16

ИД «Коммерсантъ» (Санкт-Петербург) продолжает серию ностальгических музыкальных вечеров в формате «квартирник», посвященных классике отечественной и зарубежной рок-музыки..


Квартирники «Время легенд» — это неформальные встречи людей, объединенных любовью к рок-музыке — от мировой классики до российского рока.


Квартирник — это неравнодушная к рок-культуре аудитория, специальные гости и только живая музыка.


Гостей квартирника «Время легенд» № 13 ждет встреча с советским и российским рок-музыкантом, поэтом, певцом, автором песен, основателем и лидером панк-группы, однако в широких кругах больше известным своим сольным творчеством.


Ведущие: петербургский тележурналист Александр Малич и генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максим Ефимов.


Единомышленники:


    
    
    
    
    
    

Также единомышленниками квартирников «Время легенд» являются:


театрально-концертное агентство NCA
компания «Ладога»
пивоваренная компания «Балтика»
ресторан «Центральный»
типография FlyPrint

сеть фотосалонов «Яркий Фотомаркет»


По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:
Ирина Егорова, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике
тел.: +7 (812) 324-69-49 доб. 251, +7 (911) 972-20-29, egorova@spb.kommersant.ru
Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов
тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru
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