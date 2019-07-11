Развитие парусного спорта и яхтинга в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Мероприятие организовано с целью обсуждения проблемных вопросов и тем, связанных с развитием парусного спорта и яхтинга в Санкт-Петербурге.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский парусный союз (Федерация парусного спорта Санкт-Петербурга), ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
МОДЕРАТОРЫ:
Андрей Ершов, главный редактор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
Алексей Жиров, пиар-директор Яхт-клуба Санкт-Петербурга, комментатор «Матч ТВ»
АУДИТОРИЯ:
представители правительства Санкт-Петербурга, туристической индустрии, крупного бизнеса, яхтенной общественности, СМИ
ПРОГРАММА:
10:30-11:00 Регистрация, приветственный кофе
11:00-12:30 I сессия
• Яхтенный туризм и парусный спорт в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: потенциал и барьеры для развития
• Девелопмент прибрежных территорий. Новый тренд дома с собственными маринами и набережными
12:30-13:00 Кофе-брейк
13:00-14:30 II сессия
• Перспективы развития альтернативного городского водного транспорта в Санкт-Петербурге
• Инвестиции и спонсорские вложения в парусный спорт в Санкт-Петербурге. Обмен опытом
• Популяризация водных видов спорта: корпоративный парусный спорт, яхтенные походы
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