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Развитие парусного спорта и яхтинга в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Конференция в рамках Балтийской яхтенной недели

12 июля 2019 года
Санкт-Петербург, Невский пр., 57, отель «Коринтия Санкт-Петербург»

Мероприятие организовано с целью обсуждения проблемных вопросов и тем, связанных с развитием парусного спорта и яхтинга в Санкт-Петербурге.


ОРГАНИЗАТОРЫ:

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский парусный союз (Федерация парусного спорта Санкт-Петербурга), ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге

МОДЕРАТОРЫ:

Андрей Ершов, главный редактор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге

Алексей Жиров, пиар-директор Яхт-клуба Санкт-Петербурга, комментатор «Матч ТВ»

АУДИТОРИЯ:

представители правительства Санкт-Петербурга, туристической индустрии, крупного бизнеса, яхтенной общественности, СМИ

ПРОГРАММА:

10:30-11:00 Регистрация, приветственный кофе

11:00-12:30 I сессия

• Яхтенный туризм и парусный спорт в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: потенциал и барьеры для развития

• Девелопмент прибрежных территорий. Новый тренд дома с собственными маринами и набережными

12:30-13:00 Кофе-брейк

13:00-14:30 II сессия

• Перспективы развития альтернативного городского водного транспорта в Санкт-Петербурге

• Инвестиции и спонсорские вложения в парусный спорт в Санкт-Петербурге. Обмен опытом

• Популяризация водных видов спорта: корпоративный парусный спорт, яхтенные походы

        
        
        
         
        

Информационные партнеры:

    
        

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Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации (в случае подтверждения организаторов).
По вопросам участия обращайтесь в отдел конференций: Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов
тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru


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