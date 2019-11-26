Премьера мультфильма «Холодное сердце 2»

28 ноября 2019 года

«Ленинград Центр», Потемкинская ул., 4



Закрытый показ мультфильма «Холодное сердце 2» режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли.

В конце ноября в российский прокат выходит долгожданное продолжение анимационного фильма — «Холодное сердце 2». Спустя три года после событий, рассказанных в первом фильме, Эльза, ее сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются за пределы королевства Эренделл, на север, где героям предстоит раскрыть древнюю тайну их родной страны и узнать, откуда у Эльзы появились магические способности.

Гостями мероприятия станут первые лица крупного бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области со своими семьями.

Программа:

18:00–18:40 Встреча гостей. Экскурсия по пространству «Ленинград Центра»

18:40–20:20 Показ мультфильма



20:20–20:40 Неформальное общение

Место проведения:

Партнеры:



По вопросам участия:

Константин Павшуков, руководитель отдела информационных проектов ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге, тел. (812) 324-69-49, +7 (911) 094-00-11,

Мероприятие носит закрытый характер, вход строго по приглашениям.По вопросам участия:, руководитель отдела информационных проектов ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге, тел. (812) 324-69-49, +7 (911) 094-00-11, pavshukov@spb.kommersant.ru

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