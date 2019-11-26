Премьера мультфильма «Холодное сердце 2»

Закрытый показ мультфильма «Холодное сердце 2» режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли.
В конце ноября в российский прокат выходит долгожданное продолжение анимационного фильма — «Холодное сердце 2». Спустя три года после событий, рассказанных в первом фильме, Эльза, ее сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются за пределы королевства Эренделл, на север, где героям предстоит раскрыть древнюю тайну их родной страны и узнать, откуда у Эльзы появились магические способности.
Гостями мероприятия станут первые лица крупного бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области со своими семьями.
Программа:
18:00–18:40 Встреча гостей. Экскурсия по пространству «Ленинград Центра»
18:40–20:20 Показ мультфильма
20:20–20:40 Неформальное общение
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