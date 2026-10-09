NYT: Пентагон подготовил план трехдневной военной операции в Иране

NYT также указывает на усиление американской военной группировки на Ближнем Востоке. В скором времени туда прибудет авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt. Он присоединится к авианосцам George H.W. Bush и George Washington. Впервые с 2003 года в регионе будут одновременно развернуты сразу три авианосца США.