NYT: Пентагон подготовил план трехдневной военной операции в Иране
09.10.2026, 04:58
Вооруженные силы США разрабатывают новые планы по возобновлению боевых действий против Ирана, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным газеты, варианты уже обсуждали в Белом доме — чиновники по национальной безопасности заинтересованы в проведении короткой и интенсивной кампании продолжительностью около трех дней.
План разрабатывается по указанию президента США Дональда Трампа и предусматривает новые удары по Ирану. Целями должны стать ракетный и дроновый арсенал республики. В число других возможных целей могут войти иранские энергетические объекты, а также командные пункты и штаб-квартиры КСИР, сообщает Axios.
NYT также указывает на усиление американской военной группировки на Ближнем Востоке. В скором времени туда прибудет авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt. Он присоединится к авианосцам George H.W. Bush и George Washington. Впервые с 2003 года в регионе будут одновременно развернуты сразу три авианосца США.
При этом Дональд Трамп сомневается в идее возобновить войну, пишет NYT. По данным газеты, за последние месяцы команда по национальной безопасности и Пентагон пять раз представляли ему предложения по проведению крупных операций против Ирана или хуситов, и каждый раз он их отвергал. Вчера он написал в соцсетях, что не станет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов, а также добавил, что обе страны «ведут продуктивные переговоры».