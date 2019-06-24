«Технологические тренды: что влияет на работу ИТ-директора в 2019 году»

К участию приглашены: генеральные директора, ИТ-директора крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ПРОГРАММА:
09:30 — 10:00 Регистрация, приветственный кофе
10:00 — 10:10 Открытие мероприятия. Приветственное слово генерального директора ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максима Ефимова
10:10 — 10:30 Тренды развития цифровых технологий
Павел Коротин, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге
10:30 — 11:15 Технологические особенности облачного провайдера #CloudMTS. Success story
Иван Фрунзе, технический директор #CloudMTS, МТС
11:15 — 11:45 Кофе-брейк
11:45 — 12:30 Примеры реализации бизнес-проектов на платформе #CloudMTS
Кирилл Кошурин, эксперт направления #CloudMTS, МТС
12:30 — 13:00 Подведение итогов. Вопросы. Индивидуальные консультации со спикерами
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Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации (в случае подтверждения организаторов). По вопросам участия обращайтесь в отдел конференций:
Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru