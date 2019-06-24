«Технологические тренды: что влияет на работу ИТ-директора в 2019 году» Деловой завтрак

25 июня 2019 года

Radisson Royal Hotel St.Petersburg, Невский пр., 49/2, Санкт-Петербург

К участию приглашены: генеральные директора, ИТ-директора крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ПРОГРАММА:

09:30 — 10:00 Регистрация, приветственный кофе

10:00 — 10:10 Открытие мероприятия. Приветственное слово генерального директора ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максима Ефимова

10:10 — 10:30 Тренды развития цифровых технологий

Павел Коротин, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге

10:30 — 11:15 Технологические особенности облачного провайдера #CloudMTS. Success story

Иван Фрунзе, технический директор #CloudMTS, МТС

11:15 — 11:45 Кофе-брейк

11:45 — 12:30 Примеры реализации бизнес-проектов на платформе #CloudMTS

Кирилл Кошурин, эксперт направления #CloudMTS, МТС



12:30 — 13:00 Подведение итогов. Вопросы. Индивидуальные консультации со спикерами

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