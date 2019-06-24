24 июня, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Подробно

«Технологические тренды: что влияет на работу ИТ-директора в 2019 году»

Деловой завтрак

25 июня 2019 года
Radisson Royal Hotel St.Petersburg, Невский пр., 49/2, Санкт-Петербург

К участию приглашены: генеральные директора, ИТ-директора крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области


ПРОГРАММА:

09:30 — 10:00 Регистрация, приветственный кофе
10:00 — 10:10 Открытие мероприятия. Приветственное слово генерального директора ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максима Ефимова
10:10 — 10:30 Тренды развития цифровых технологий
Павел Коротин, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге
10:30 — 11:15 Технологические особенности облачного провайдера #CloudMTS. Success story
Иван Фрунзе, технический директор #CloudMTS, МТС
11:15 — 11:45 Кофе-брейк
11:45 — 12:30 Примеры реализации бизнес-проектов на платформе #CloudMTS
Кирилл Кошурин, эксперт направления #CloudMTS, МТС

12:30 — 13:00 Подведение итогов. Вопросы. Индивидуальные консультации со спикерами

Партнер:

   

Информационные партнеры:

   
   

Реклама 16+

Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации (в случае подтверждения организаторов). По вопросам участия обращайтесь в отдел конференций:
Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя