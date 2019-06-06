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«Информационная безопасность 2019»

Ежегодная конференция

18 июня 2019 года
09:30-13:30
Отель «Кемпински Мойка 22», наб. реки Мойки, 22

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге приглашает принять участие в конференции для обсуждения актуальных вопросов обеспечения информационной безопасности и построения безопасного информационного пространства в условиях курса на цифровую экономику. Конференция направлена на повышение уровня сознательности общества и бизнеса в вопросах защиты от утечек информации.


К участию приглашены:

— председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара;

— генеральные директора, руководители по информационной безопасности, руководители информационных служб крупных промышленных компаний, представители ритейла, эксперты рынка, СМИ.

ПРОГРАММА:

09:30 — 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 — 13:00 Вопросы для обсуждения

• Готова ли российская промышленность к киберугрозам? Какие сложности возникают у крупных предприятий при исполнении требований федерального закона №187 (о безопасности критической информационной инфраструктуры) Спикер от компании «Газинформсервис»

• Какие решения могут предложить IT-компании? Цена вопроса

• Насколько бизнес заинтересован в процессах обеспечения безопасности? Как выстроить эффективную коммуникацию между руководителями компании и директорами служб

• Защищенность данных в облачных средах. Как бороться с утечками данных и обезопасить свою компанию?

• Развитие рынка страхования киберрисков в России
Вадим Михневич, директор по страхованию финансовых линий СК «Альянс»

• Защита персональных данных. Обзор первых дел о нарушении GDPR Алексей Грибанов, руководитель практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии» юридической фирмы Борениус»
Валентина Чемоданова, компания Xsolla

13:00 — 13:30 Завершение конференции, неформальное общение

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Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации (в случае подтверждения организаторов). По вопросам участия обращайтесь в отдел конференций:

Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов

тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru

Участие для представителей юридических и консалтинговых компаний, а также представителей ИКТ-компаний предполагает регистрационный взнос 15 тыс. руб. (без учета НДС) для 2 представителей от компании

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