На используемой НАТО и США военной базе в Британии задержали двух латвийцев
09.10.2026, 05:49
Полиция Лондона арестовала двух мужчин, проникнувших на базу Королевских ВВС Молсворт на востоке Англии,сообщает Sky News. На базе располагаются разведывательный центр НАТО и центры операций США по Европе и Африке.
Задержанными оказались граждане Латвии 32 и 36 лет, которые живут в Великобритании. На территории базы их нашли во время патрулирования. Сначала сотрудники полиции Минобороны нашли их брошенный автомобиль, к которому вызвали отряд саперов, а затем — повреждение забора по периметру, после чего задержали самих подозреваемых.
Задержанным предъявили обвинения в проникновении на охраняемый объект «с целями, наносящими вред интересам Великобритании». Расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции Лондона. Проводятся обыски.
27 сентября у другой базы Королевских ВВС Великобритании — Фэрфорд в графстве Глостершир — был задержан мужчина с британо-иранским гражданством по подозрению в подготовке теракта. Его отпустили под залог. В тот же день на пути к базе задержали пятерых граждан Британии. Их также отпустили под залог, однако без предъявления обвинений.
Глава контртеррористического подразделения Хелен Фланаган отметила, что следствие пока не установило, связаны ли как-либо эти два происшествия.