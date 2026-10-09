На используемой НАТО и США военной базе в Британии задержали двух латвийцев

Задержанными оказались граждане Латвии 32 и 36 лет, которые живут в Великобритании. На территории базы их нашли во время патрулирования. Сначала сотрудники полиции Минобороны нашли их брошенный автомобиль, к которому вызвали отряд саперов, а затем — повреждение забора по периметру, после чего задержали самих подозреваемых.