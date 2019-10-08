Девелопмент «на максималках»: готовы ли застройщики меняться вместе с рынком и потребителем

17 октября 2019 года

10:00 – 13:00

Квартира Кости Кройца, ул. Марата, 1/71

В утренней дискуссии „Ъ“ выяснит, насколько петербургские девелоперы готовы к работе в новой реальности и какие перемены ожидают рынок в будущем 2020 году.

Строительная отрасль переживает очередную трансформацию. Законодательные реформы, высокая конкуренция, уязвимый к кризисам спрос, снижение рентабельности – все это заставляет девелоперов пересмотреть отношение к бизнесу и продукту. Параллельно формируется новое поколение потребителей, для которых недвижимость уже не является непреходящей ценностью. Они не привязываются к одному месту, рационально подходят к выбору жилья, стремятся к индивидуальности и самовыражению. Для таких потребителей важна не только цена, но и качество жизни: от удобной планировки квартиры до вида из окон и благоустройства двора.

Модераторы:

Дмитрий КИРМАН, партнер и руководитель направления «Недвижимость и строительство», «Пресс Папье»

Елизавета КОНВЕЙ, директор департамента жилой недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге

Темы для обсуждения:

#Нет монет. Переход девелоперов на проектное финансирование и эскроу – банковское лобби, монополизация отрасли, потребительский экстремизм и другие «теории заговора» на современном рынке. Что показали первые месяцы работы по новым правилам?

#Билдинг-позитив. Как сокращение объемов строительства и спроса на жилье отразится на качестве девелоперских проектов? Нужно ли менять подход к градостроительству и архитектуре, территориальному планированию и функциональному зонированию?

#Свайп влево, свайп вправо. Кто сегодня формирует спрос на девелоперский продукт? Чем угодить потребителю – от квартирографии до благоустройства? А надо ли удивлять?

#Не хайпа ради. Новые форматы недвижимости (апарт-отели, коливинги, резиденции для пожилых и др.) – маркетинговый ход или успешный стартап? Какие форматы имеют большие шансы на ликвидность?

#X, Y, Z… Готовы ли петербургские застройщики к челленджам будущего или исчезнут вместе с поколением потребителей, которое их сформировало? Новые профессии, большие данные, инновационные технологии и материалы на службе и в бюджетах девелоперов.

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