Десять человек погибли во время тюремного бунта в Мексике
09.10.2026, 06:14
Девять заключенных и один несовершеннолетний посетитель погибли во время бунта в мексиканской тюрьме Эль-Кастильо в Масатлане. Еще 16 человек были ранены. Об этом сообщает газета El Universal.
По данным секретариата общественной безопасности штата Синалоа, беспорядки начались во второй половине дня 8 октября. Была слышна стрельба.
Для подавления бунта были задействованы полицейские патрульной службы, специализированное подразделение Национальной гвардии и вертолет ВМС Мексики.
Как отмечает газета, ситуация находится под контролем властей, доступ в тюрьму приостановлен до особого распоряжения. Генеральная прокуратура штата ведет следственные действия.