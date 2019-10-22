Цифровая трансформация бизнеса

Цифровая трансформация — не просто внедрение новых технологий, но и глубокое преобразование работы компаний в целом, необходимое для развития бизнеса. Какие изменения ждут бизнес в ближайшее время? Как преодолевать преграды, которые стоят на пути цифровой трансформации? Эти и другие вопросы обсудят участники конференции ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.
К участию приглашены топ-менеджеры крупнейших предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Модераторы:
Михаил МАЛЫХИН, выпускающий редактор «Коммерсантъ.Деньги»
Максим АРЗУМАНЯН, Высшая школа менеджмента СПбГУ
Темы для обсуждения:
- Цифровая трансформация: ожидания и реальность;
- Инструменты цифровизации бизнеса: возможности и ограничения;
- Критерии оценки эффекта цифровой трансформации;
- Изменение бизнес-моделей в ходе цифровой трансформации;
- Требования к кадрам в современных реалиях;
- Правовой аспект влияния цифровой трансформации на бизнес;
- Российский опыт ведения цифровых проектов.
Партнеры:
Мероприятие носит закрытый характер. По вопросам участия обращайтесь:
Анна Кникст, координатор бизнес-проектов тел.: (812) 324-69-49 (доб. 135), +7 (911) 133-55-42, knikst@spb.kommersant.ru