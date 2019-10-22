Цифровая трансформация бизнеса

31 октября

9:30–13:00

Высшая школа менеджмента СПбГУ, Волховский пер., 3

Цифровая трансформация — не просто внедрение новых технологий, но и глубокое преобразование работы компаний в целом, необходимое для развития бизнеса. Какие изменения ждут бизнес в ближайшее время? Как преодолевать преграды, которые стоят на пути цифровой трансформации? Эти и другие вопросы обсудят участники конференции ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.

К участию приглашены топ-менеджеры крупнейших предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Модераторы:

Михаил МАЛЫХИН, выпускающий редактор «Коммерсантъ.Деньги»

Максим АРЗУМАНЯН, Высшая школа менеджмента СПбГУ

Темы для обсуждения:

- Цифровая трансформация: ожидания и реальность;

- Инструменты цифровизации бизнеса: возможности и ограничения;

- Критерии оценки эффекта цифровой трансформации;

- Изменение бизнес-моделей в ходе цифровой трансформации;

- Требования к кадрам в современных реалиях;

- Правовой аспект влияния цифровой трансформации на бизнес;



- Российский опыт ведения цифровых проектов.

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