«Управление предприятием: конфликтные ситуации и риски для руководителей»

Бизнес-клуб промышленных компаний
Управление промышленным предприятием – работа с повышенным риском, ведь руководитель несет ответственность за множество серьезных направлений, начиная от выстраивания прозрачных взаимоотношений с подрядчиками, заканчивая вопросами обеспечения безопасности труда и производства. Но на практике нередки сбои, когда работа с контрагентом заканчивается миллиардным спором или неожиданные претензии проверяющих органов ставят под угрозу закрытия целое предприятие.
Приглашаем руководителей крупнейших предприятий принять участие в интерактивной практической дискуссии для обсуждения вопросов минимизации конфликтов с контрольно-надзорными органами и контрагентами, эффективного корпоративного управления, безопасности производства и защиты исключительных прав.
Дискуссия станет первой из серии мероприятий бизнес-клуба промышленных компаний, на которых топ-менеджеры крупнейшего бизнеса смогут обсуждать актуальные вопросы, возникающие в управлении, обмениваться опытом и выстраивать стратегии работы с учетом последних тенденций.
ТЕМЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
Сессия I «Предприятие извне: регулятор, поставщики, потребители»
• Проверки контрольно-надзорных органов: тенденции, особенности, опасности;
• Проверки контрагентов: налоговые вопросы и риски для руководителей;
• Конфликты с контрагентами: как не допустить, противостоять и отстоять свои интересы. Управление дебиторской задолженностью.
Сессия II «Предприятие изнутри: управление, безопасность, производство»
• Корпоративное управление: структурирование vs дробление бизнеса;
• «Безаварийное» предприятие: безопасность труда, производства, окружающей среды, кибератаки;
• Производственный цикл: от технологии до готовой продукции. Трансфер технологий, защита неисключительных прав.
Мероприятие открыто для акционеров и владельцев крупных промышленных предприятий, председателей и членов советов директоров, вице-президентов, генеральных директоров и заместителей, директоров по юридическим вопросам, коммерческих и финансовых директоров, главных бухгалтеров..
Партнер:
Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации (в случае подтверждения организаторов).