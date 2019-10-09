«Управление предприятием: конфликтные ситуации и риски для руководителей» Практическая дискуссия

14 ноября 2019 года

10:00 – 14:00

Ресторан GooseGoose (Italy Group),

Большая Конюшенная ул., 27

Бизнес-клуб промышленных компаний

Управление промышленным предприятием – работа с повышенным риском, ведь руководитель несет ответственность за множество серьезных направлений, начиная от выстраивания прозрачных взаимоотношений с подрядчиками, заканчивая вопросами обеспечения безопасности труда и производства. Но на практике нередки сбои, когда работа с контрагентом заканчивается миллиардным спором или неожиданные претензии проверяющих органов ставят под угрозу закрытия целое предприятие.

Приглашаем руководителей крупнейших предприятий принять участие в интерактивной практической дискуссии для обсуждения вопросов минимизации конфликтов с контрольно-надзорными органами и контрагентами, эффективного корпоративного управления, безопасности производства и защиты исключительных прав.

Дискуссия станет первой из серии мероприятий бизнес-клуба промышленных компаний, на которых топ-менеджеры крупнейшего бизнеса смогут обсуждать актуальные вопросы, возникающие в управлении, обмениваться опытом и выстраивать стратегии работы с учетом последних тенденций.

ТЕМЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Сессия I «Предприятие извне: регулятор, поставщики, потребители»

• Проверки контрольно-надзорных органов: тенденции, особенности, опасности;

• Проверки контрагентов: налоговые вопросы и риски для руководителей;

• Конфликты с контрагентами: как не допустить, противостоять и отстоять свои интересы. Управление дебиторской задолженностью.

Сессия II «Предприятие изнутри: управление, безопасность, производство»

• Корпоративное управление: структурирование vs дробление бизнеса;

• «Безаварийное» предприятие: безопасность труда, производства, окружающей среды, кибератаки;

• Производственный цикл: от технологии до готовой продукции. Трансфер технологий, защита неисключительных прав.

Мероприятие открыто для акционеров и владельцев крупных промышленных предприятий, председателей и членов советов директоров, вице-президентов, генеральных директоров и заместителей, директоров по юридическим вопросам, коммерческих и финансовых директоров, главных бухгалтеров..

Партнер:

Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации (в случае подтверждения организаторов).