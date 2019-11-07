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«Время театральных легенд» № 9

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге продолжает серию встреч в рамках проекта «Время театральных легенд»

16 ноября 2019 года
Dom Boutique Hotel , ул. Гангутская, д. 4

«Время театральных легенд» — это неформальные встречи людей, объединенных любовью к музыке, театру, искусству. Это неравнодушная петербургская аудитория, легендарные артисты и только живая музыка.

В этот раз гостей “Ъ” ждет уникальный вечер — встреча с весьма значимой личностью для отечественной культуры, народным артистом Российской Федерации, руководителем театра «Сатирикон», лауреатом множества премий, советским и российским актером театра и кино Константином Райкиным.

В своем моноспектакле-концерте Константин Райкин прочтет стихи величайших поэтов, любовь к которым сопутствовала всей его жизни. Как сказал народный артист СССР Богдан Ступка: «Никто в мире так не читает (надо понимать — играет) стихи, как Константин Райкин!» Его моноспектакль — это высокая поэзия, пропущенная через сердце.

Гости вечера — друзья ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге: бизнесмены, представители органов власти, деятели культуры и искусства.

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Мероприятие носит закрытый характер, вход строго по приглашениям. По вопросам участия:
Ирина Егорова, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике
тел.: +7 (812) 324-69-49 доб. 251, +7 (911) 972-20-29, egorova@spb.kommersant.ru
Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов
тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru
Анна Кникст, координатор бизнес-проектов
тел.: (812) 324-69-49 доб. 135, +7 (911) 133-55-42, knikst@spb.kommersant.ru


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