«Законное место инноваций на благо потребителей»

15 ноября 2019 года

11:00–13:00

Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

зал «Растрелли», Вознесенский пр., 1

Сегодня повышение качества жизни является одним из приоритетных направлений национального развития нашей страны. Это приводит не только к совершенствованию технологии производства традиционных товаров и услуг, но и к созданию в различных секторах экономики инновационных продуктов, направленных на улучшение качества жизни населения.

Данные инновационные решения и продукты появляются на рынке и развиваются со стремительной скоростью. Законодательная власть не всегда успевает отследить новые тенденции или изучить специфику новых продуктов, поэтому использует традиционные методы контроля и регулирования. Для принятия взвешенных решений, а также значительных изменений в данном направлении необходимо учитывать мнения всех заинтересованных сторон: власти, бизнеса и общества.

Представители органов государственной власти, некоммерческого сектора, медицинского сообщества, научных и деловых кругов соберутся по инициативе издательского дома «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге для обсуждения ключевых вопросов, а также выработки идей и предложений, направленных на улучшение качества жизни населения.

Модератор

Петр Косенко, ведущий программы радио «Коммерсантъ FM»