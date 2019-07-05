Вручение ежегодной премии «Твердые знаки»

Звание «Твердые знаки» учреждено издательским домом «Коммерсантъ» и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах.

По традиции, поздравить победителей премии и насладиться вечером пришли первые лица города, представителей бизнеса, власти и культуры.

Поблагодарив друзей и партнеров издания, хозяева вечера в лице генерального директора Максима Ефимова и главного редактора ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Андрея Ершова объявили победителей премии «Твердые знаки» в 2019 году:

«Самый полезный чиновник для бизнеса» — Вадим Владимиров, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу;

«Сделка года» — Вячеслав Заренков, основатель группы «Эталон». Сделка — продажа компании «Эталон» структурам АФК «Система»;

«Проект года» — Александр Головин, председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Проект по созданию железнодорожного полукольца вокруг Санкт-Петербурга;

«Женщина у руля» — Диана Каледина, генеральный директор «Балтийской промышленной компании»;

«Слово с твердым знаком» — Александр Кононов, заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Музыкальным гостем мероприятия стал лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков.

Генеральным партнером мероприятия выступила компания «Ренейссанс Констракшн».

Официальные партнеры:

Швейцарский часовой бутик Tourbillon и часовой дом Jaquet Droz

Оператор мобильной связи «Теле 2» и бренд Skylink

Премиальные классы «Яндекс Такси».



Партнеры:

Дом текстиля Togas

Компания «Арла Фудс»

Компания IQOS



Благодарим виноторговую компанию «Ладога»



Товарные партнеры: салон красоты «Эфир», цветочная мастерская «Ботаника», шоу-рум аренды платьев Pre-party.

Как прошло мероприятие смотрите в фотогалерее "Ъ":