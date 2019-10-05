Условный вывих и реальное онлайн-преследование

Цитаты недели
По букве закона
Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок в три с половиной года условным в один год за вывих плеча росгвардейцу.
Замглавы «Аэрофлота» Владимир Александров арестован по делу о мошенничестве.
“Ъ” узнал подробности уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве.
ЕСПЧ впервые в своей практике принял к рассмотрению жалобу на онлайн-преследование — от гражданки России.
Журналистка Светлана Прокопьева, обвиненная в оправдании терроризма из-за текста о взрыве отдела ФСБ, опубликовала открытое письмо о своем уголовном деле.
Цифры недели
Данные 60 млн кредитных карт россиян попали на черный рынок.
На 37%, до 180,4 тыс. кв. м, может вырасти, по прогнозам, рынок гибких офисных пространств в Москве.
1 млрд руб. превысили убытки российских авиакомпаний из-за закрытия авиасообщения с Грузией.
68,5 тыс. российских военнослужащих получили боевой опыт во время операции в Сирии, начавшейся четыре года назад.
71,3 тыс. объектов на 5,3 трлн руб.— объем незавершенного строительства в России.
77% россиян оплачивают такси наличными, средний чек поездки составляет 223 руб.
Инициативы недели
Железные клетки в российских судах планируют заменить стеклянными кабинами.
Минфин России предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook.
«Роскосмос» решил исключить проект по созданию спутниковой системы «Эфир» из нацпрограммы «Цифровая экономика».
Минкультуры и Фонд кино запустят открытую базу данных с информацией о государственных инвестициях в производство фильмов и их успешности в прокате.
Единороссы предлагают разрешить ввоз наркотических лекарственных средств по решению врачебной комиссии.
Парламентарии предложили увеличить число Гайд-парков в России.
Сделки недели
Контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера».
Владимир Путин подписал указ о консолидации «Ростелекомом» 100% сотового оператора Tele2.
«МегаФон» стал партнером американского производителя и издателя видеоигр Blizzard Entertainment.
«Сафмар» Михаила Гуцериева запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложит в него более 1 млрд руб.
«Русал» и «Юнипро» договорились о прямых поставках электроэнергии с дисконтом к рынку, чтобы урегулировать спор вокруг сгоревшего энергоблока на Березовской ГРЭС.
Неоднозначные достижения
Чечня и Чукотка стали единственными регионами России, где не проводились акции протеста в 2019 году.
Microsoft вернулась на рынок смартфонов, выпустив модель Surface Duo на базе Android.
Отставки и назначения
Массовое увольнение анонсировали детские врачи-онкологи из НМИЦ имени Блохина.
Замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич назначен первым замглавы Минэкономики Максима Орешкина.
Генерал-полковник Геннадий Корниенко, возглавлявший ФСИН с 2012 года, отправлен в отставку.
Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой республики.
просмотров: 227808
просмотров: 109497
просмотров: 103400
просмотров: 51417
просмотров: 34657