Условный вывих и реальное онлайн-преследование Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цитаты недели

«Я получаю все больше информации каждый день и прихожу к выводу, что происходящее — не импичмент, а переворот... Направленный против народа, выборов, свобод, второй поправки, религии, военных, стены» (президент США Дональд Трамп , комментируя предваряющие процедуру импичмента действия ряда законодателей).

«Не могу сказать, чем действительно занимается следствие. Но ощущение от работы такое, как у кота есть свободное время и он его как-то проводит. Примерно точно так же. Ничего существенного, каких-то подвижек сейчас я не вижу» (адвокат Сергей Бадамшин о деле журналиста Ивана Голунова).

журналиста Ивана Голунова). «Highly likely — мы это уже слышали. Он не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно или было бы смешно, если бы не было так грустно» (президент России Владимир Путин , комментируя предположения спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году).

«Я уезжаю с чувством глубокого восхищения россиянами. Их красотой и великолепием» (посол США в России Джон Хантсман в интервью “Ъ”).

По букве закона

Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок в три с половиной года условным в один год за вывих плеча росгвардейцу.

Замглавы «Аэрофлота» Владимир Александров арестован по делу о мошенничестве.

“Ъ” узнал подробности уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве.

ЕСПЧ впервые в своей практике принял к рассмотрению жалобу на онлайн-преследование — от гражданки России.

Журналистка Светлана Прокопьева, обвиненная в оправдании терроризма из-за текста о взрыве отдела ФСБ, опубликовала открытое письмо о своем уголовном деле.

Цифры недели

Данные 60 млн кредитных карт россиян попали на черный рынок.

На 37%, до 180,4 тыс. кв. м, может вырасти, по прогнозам, рынок гибких офисных пространств в Москве.

1 млрд руб. превысили убытки российских авиакомпаний из-за закрытия авиасообщения с Грузией.

68,5 тыс. российских военнослужащих получили боевой опыт во время операции в Сирии, начавшейся четыре года назад.

71,3 тыс. объектов на 5,3 трлн руб.— объем незавершенного строительства в России.

77% россиян оплачивают такси наличными, средний чек поездки составляет 223 руб.

Инициативы недели

Железные клетки в российских судах планируют заменить стеклянными кабинами.

Минфин России предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook.

«Роскосмос» решил исключить проект по созданию спутниковой системы «Эфир» из нацпрограммы «Цифровая экономика».

Минкультуры и Фонд кино запустят открытую базу данных с информацией о государственных инвестициях в производство фильмов и их успешности в прокате.

Единороссы предлагают разрешить ввоз наркотических лекарственных средств по решению врачебной комиссии.

Парламентарии предложили увеличить число Гайд-парков в России.

Сделки недели

Контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера».

Владимир Путин подписал указ о консолидации «Ростелекомом» 100% сотового оператора Tele2.

«МегаФон» стал партнером американского производителя и издателя видеоигр Blizzard Entertainment.

«Сафмар» Михаила Гуцериева запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложит в него более 1 млрд руб.

«Русал» и «Юнипро» договорились о прямых поставках электроэнергии с дисконтом к рынку, чтобы урегулировать спор вокруг сгоревшего энергоблока на Березовской ГРЭС.

Неоднозначные достижения

Чечня и Чукотка стали единственными регионами России, где не проводились акции протеста в 2019 году.

Microsoft вернулась на рынок смартфонов, выпустив модель Surface Duo на базе Android.

Отставки и назначения

Массовое увольнение анонсировали детские врачи-онкологи из НМИЦ имени Блохина.

Замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич назначен первым замглавы Минэкономики Максима Орешкина.

Генерал-полковник Геннадий Корниенко, возглавлявший ФСИН с 2012 года, отправлен в отставку.

Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой республики.