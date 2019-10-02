Суд в Москве арестовал замгендиректора «Аэрофлота» по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября. Защита намерена обжаловать это решение. Ранее Следственный комитет предъявил ему и еще трем фигурантам дела обвинения в хищении у компании 250 млн руб.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Кроме господина Александрова по делу проходят бывший директор юридического департамента Татьяна Давыдова и адвокаты коллегии адвокатов Московской области «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец. Всех их также заключили под стражу.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Владимир Александров заключил с адвокатами четыре договора на юридические услуги. Но на самом деле эти работы осуществляли сотрудники юридического департамента авиакомпании. «Во исполнение данных договоров в период 2016–2018 годов Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ»,— говорится в сообщении СКР.

Следственный комитет просил заключить обвиняемых под стражу. Защита и прокуратура настаивали на домашнем аресте. В суде по избранию меры пресечения защита заявила о невиновности замглавы «Аэрофлота», а сам он отметил, что знал о проведении в отношении него проверки и не пытался скрыться.

Господина Александрова задержали вчера после допроса и выемки документов в его кабинете.

Владимир Александров работает в «Аэрофлоте» с 2013 года, с 2016 года он занимает пост заместителя гендиректора по правовым и имущественным вопросам. По данным сайта авиакомпании, до этого он «занимал ответственные должности в органах прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ».