Кабардино-Балкария ценит постоянство и ждет перемен

Депутаты законодательного собрания Кабардино-Балкарии выбрали главой республики врио Казбека Кокова — сына первого президента КБР Валерия Кокова и однофамильца прежнего главы Юрия Кокова. При вступлении в должность господин Коков заявил, что готов к сотрудничеству со всеми политическими силами ради улучшения качества жизни народа. Эксперты называют победу Казбека Кокова ожидаемой, но отмечают, что теперь он вступает в сложный период, когда ему будет необходимо с одной стороны сохранить баланс элит, а с другой — удовлетворить запрос общества на изменения.

Заседание избранного 8 сентября шестого созыва парламента КБР началось с того, что полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников зачитал представление президента России со списком кандидатов на должность главы. Кроме врио главы Казбека Кокова там значились директор регионального филиала ПАО «Русгидро» Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев. Кандидаты зачитали свои программы развития республики, после чего руководители всех фракций парламента высказались в пользу программы господина Кокова.

В ходе тайного голосования все 70 депутатов отдали ему свои голоса.

Избранный глава заверил депутатов, что не пожалеет «сил и знаний для оправдания надежд народа Кабардино-Балкарии», и пообещал работать «с парламентом, политическими партиями, общественными объединениями для развития Кабардино-Балкарии и улучшения качества жизни народа».

Казбек Коков — сын первого президента КБР Валерия Кокова (руководил республикой с 1992 года до своей смерти в 2005-м). Агроном по образованию, Казбек Коков имеет степень кандидата экономических наук. С 1995 по 2002 год он работал заместителем гендиректора Нальчикского халвичного завода, затем возглавил компанию «Каббалкресурсы», а с декабря 2010-го по апрель 2013 года работал в правительстве КБР на должности замминистра сельского хозяйства и продовольствия. С апреля 2013-го до сентября 2018 года он занимал должность советника регионального блока управления президента России по внутренней политике, а в республику вернулся в качестве врио в сентябре 2018 года, после отставки его предшественника Юрия Кокова на фоне столкновений между кабардинцами и балкарцами в Кенделене. Отметим, что Юрий Коков в 2013 году также стал врио главы КБР и позднее был избран депутатами на эту должность после досрочной отставки Арсена Канокова.

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На инаугурации Казбек Коков принес присягу на конституции республики, пообещав, в частности, «обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность». Сразу после вступления господина Кокова в должность в отставку ушло республиканское правительство: все министры будут работать как врио до формирования нового кабинета. В течение недели глава внесет в парламент предложение о кандидатуре нового председателя правительства КБР.

Эксперты считают избрание Казбека Кокова ожидаемым. Как отметил главный редактор южно-российского аналитического портала «Акценты» Антон Чаблин, главная интрига как раз в том, как будет формироваться новое правительство: «Господин Коков после своего назначения осенью 2018 года воспринимался как кризисный менеджер, но ротации в правительстве не было, он оставил кадры своего предшественника Юрия Кокова, то есть старался не делать резких движений». По мнению политолога доцента КБГУ Тимура Тенова, Казбек Коков — одна из фигур, приемлемых для политических элит республики, в том числе с учетом местной специфики и этнического квотирования: «Он сможет разрешить эти вопросы корректно»,— отметил эксперт. Как и его предшественники, Казбек Коков — этнический кабардинец, кабардинцев в КБР более 57%, вторую и третью по численности этнические группы составляют русские (более 22%) и балкарцы (более 12%). При этом господин Тенов отмечает, что в обществе КБР есть запрос на изменения: «Все ждут, что будут отставки, ждут новую команду, и адекватно ответить на эти ожидания, когда нужно сохранить баланс элит, очень сложно». Особенно с учетом того, что работать новому главе придется «в тени своего отца», первого президента КБР, отмечает эксперт. Впрочем, сам Казбек Коков заявил 3 сентября журналистам, что сравнений с отцом не боится и намерен работать на благо республики.

Александра Ларинцева, Пятигорск