Онкологи центра Блохина составили график увольнений

Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина составили график увольнений, чтобы закончить лечение пациентов. Об этом заявил на пресс-конференции уволенный с должности и. о. завотделения онкоцентра Георгий Менткевич, передает корреспондент “Ъ”.

«Естественно, чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам, поэтому создали график увольнения»,— заявил господин Менткевич. По его словам, родителям пациентов пригрозили выписать их детей из больницы, если они придут на эту пресс-конференцию.

Господин Менткевич пояснил, что врачи уже написали заявления об увольнении, но проставили разные даты. «На сегодняшний день из отделения трансплантации все — это шесть человек, которые работают, из отделения гематологии по-моему еще двое, из отделения головы и шеи еще один»,— сказал он, добавив, что не оказывает давления ни на одного из сотрудников.

Председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева утверждает, что в онкоцентре происходило «нарушение этики и морали», оно проявлялось в том, что руководство не могло открыть новые корпуса в течение 20 лет. Кроме того, за последние два месяца зарплата у медсестер снизилась на 50 тыс. руб. а у врачей — на 70 тыс. руб.

«Хочу обратиться к руководству нашей страны: найдите, пожалуйста, смелость защитить этих уважаемых, высокопрофессиональных онкологов, которые, как вы слышали сегодня, спасают детские жизни во имя нашей страны, здоровья наших детей»,— призвала госпожа Васильева.

Детские онкологи из центра имени Блохина были недовольны, в частности, «непрозрачным начислением зарплаты и ужасными условиями, в которых содержатся пациенты».

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Участники конфликта в онкоцентре разошлись в диагнозе».