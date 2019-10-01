Передайте за проезд

Две трети пассажиров такси до сих пор оплачивают поездки наличными. 54% не знают о праве потребовать чек у водителя. Средняя стоимость поездки составляет 223 руб. Таковы результаты общероссийского социологического исследования «Левада-центра».

«Левада-центр» в ходе социологического опроса изучил динамику использования такси за последние два года. В исследовании приняли участие 1,72 тыс. человек в городах с населением от 10 тыс. жителей.

48% респондентов заявили, что ездят на такси один или несколько раз в месяц, 25% опрошенных — практически ежедневно. Средняя продолжительность поездки, следует из данных «Левады», составляет 23 минуты в городах-миллионниках, 15 минут — в малых городах и порядка получаса в Москве.

33% опрошенных «Левадой» заявили, что за последние два года стали пользоваться такси чаще, 51% из них пересели с общественного транспорта. 11% сказали, что пересели на таксомоторы с личного автомобиля.

Средняя стоимость поездки на такси, судя по опросам, составляет 223 руб., при этом 50% респондентов называли цену в 160 руб. и ниже. 77% оплачивают такси наличными, при этом чек не берут. 54% вообще не знают о праве пассажира требовать чек.

Председатель Общественного совета по развитию такси в регионах Ирина Зарипова отметила высокую долю пассажиров, оплачивающих поездки наличными. «Казалось бы, банки говорят об обратном. По их информации, оплата картой в такси растет,— говорит она.— Но, скорее всего, это только часть картины. Выводы "Левады" закономерны: пока большие города осваивают безналичные платежи, в регионах по-прежнему процветают нелегальный извоз и заказ такси через диспетчерские».

«Столь высокая доля оплаты наличными вместе с незнанием граждан о своем праве получать отчетный документ — прекрасная среда для развития нелегального извоза,— считает эксперт по такси "Синих ведерок" Елена Гращенкова.— В исследовании, к сожалению, ничего не говорится о том, какой процент всех упомянутых поездок осуществляется при наличии лицензии. Последние отчеты показывали, что очень малый».

Она особенно отметила увеличение доли людей, которые стали пользоваться такси вместо общественного транспорта (ОТ). «Это говорит о том, что разрыв в стоимости между ОТ и такси незначителен, оно не сильно дороже поездок в метро или в автобусах. Из этого можно сделать вывод, что такси в регионах слишком дешевое, нерентабельное и, скорее всего, опасное,— говорит госпожа Гращенкова.— Из-за этого мы имеем прирост такси сомнительного происхождения и негативных инцидентов, неосведомленность граждан о своих правах, а значит, и неспособность их восстановить, а также колоссальные суммы недополученных налогов в казну государства».

«Такси стало прозрачнее за счет массового распространения оплаты картой, привязанной к приложениям онлайн-агрегаторов,— говорит представитель пресс-службы "Яндекс.Такси" Наталья Рожкова.

— Кроме того, таксисты переходят на самозанятость, и у них появляется возможность самостоятельно бить чеки за поездки, в том числе оплаченные наличными. Агрегаторы существенно обелили такси, но чтобы сделать рынок еще более прозрачным, важно продолжать проекты в безопасности — удаленный осмотр автомобилей, электронные путевые листы, дистанционный мониторинг скорости и манеры вождения, контроль времени водителей на линии и мониторинг их внимания во время заказов. Мы надеемся, что эти и другие проекты в безопасности значительно сократят серый сектор такси в стране».

Иван Буранов