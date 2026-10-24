В Ростовской области при атаке БПЛА пострадал один человек

В Мясниковском районе аварийные бригады в хуторе Калинин обеспечили переключение электроэнергии на другую подстанцию, энергоснабжение домов восстанавливают. Сколько человек осталось без света, губернатор не уточнил. С 9:00 на территории всего региона отменили беспилотную опасность.