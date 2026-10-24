В Ростовской области при атаке БПЛА пострадал один человек
При падении обломков БПЛА в Миллеровском районе пострадал местный житель. Мужчине оказали помощь, от госпитализации он отказался, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Мясниковском районе аварийные бригады в хуторе Калинин обеспечили переключение электроэнергии на другую подстанцию, энергоснабжение домов восстанавливают. Сколько человек осталось без света, губернатор не уточнил. С 9:00 на территории всего региона отменили беспилотную опасность.
Сегодня ночью над Ростовской областью уничтожили в общей сложности 80 БПЛА. В хуторе Калинин обломки беспилотника упали на трансформаторную подстанцию. Были обесточены 172 частных дома. В Ростове-на-Дону обломки попали на территорию филиала «Ростовпассажиртранса», там поврежден 21 автобус.