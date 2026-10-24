Китай призвал отказаться от гонки вооружений в космосе

Кроме того, Пекин призвал к регулированию коммерческого сектора и поощряет «развитие космической экономики». В заявлении указано, что частная и коммерческая деятельность в этой сфере не должна «нарушать законные права и интересы других государств и, в частности, незаконно вмешиваться в вооруженные конфликты и внутренние дела других стран».