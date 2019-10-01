Подсудимых пересадят за стекло

Законопроект о запрете клеток в судах поправят ко второму чтению в соответствии с замечаниями правительства. Об этом заявил “Ъ” автор законопроекта сенатор Андрей Клишас. В отзыве кабмина говорится, что полностью отказываться от оградительных конструкций нельзя — возникнут проблемы с обеспечением безопасности публики. Правительство предлагает регламентировать порядок помещения туда подсудимых, наделив судью полномочиями решать, кого изолировать, а кого нет. При этом клеток в российских судах все равно не останется — их заменят стеклянные кабины.

Проект поправок к ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ внесен в Госдуму группой сенаторов во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андреем Клишасом в ноябре 2018 года. Документ запрещает «помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)». Изменения подготовлены в связи с постановлением ЕСПЧ по делу российских граждан Свинаренко и Сляднева, которые пожаловались на необоснованное заключение их в клетку во время заседания. В постановлении говорится, что нахождение подсудимого в клетке нарушает Конвенцию о защите прав человека, если нет оснований для опасения за безопасность находящихся в зале судебного заседания. В феврале 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину проработать вопрос о запрете клеток в залах суда. В данный момент законопроект ожидает рассмотрения в первом чтении в Госдуме.

Правительство РФ подготовило официальный отзыв, в котором сказано, что оно в целом поддерживает инициативу. Вместе с тем, говорится в документе, отказаться полностью от защитных кабин «затруднительно», так как могут возникнуть проблемы с обеспечением безопасности в залах суда. В отзыве приводятся расчеты МВД: для реализации законопроекта потребуется 30,5 тыс. новых сотрудников, содержание которых обойдется в 21,5 млрд руб. в год. Поэтому правительство предлагает не полностью ликвидировать оградительные конструкции в судах, а запретить «необоснованное помещение подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в залах судебных заседаний». Согласно замечаниям, только судья сможет решать, изолировать подсудимого от участников процесса или нет. Кроме того, в отзыве указано, что адвокатам должно быть обеспечено беспрепятственное конфиденциальное общение с подсудимыми в самих кабинах.

Андрей Клишас сообщил “Ъ”, что предложенная редакция — «совместная работа Совфеда и правительства». Авторы законопроекта поддерживают замечания, так как они «полностью укладываются в концепцию» проекта: полная ликвидация клеток с железными прутьями в судах и запрет на «необоснованное помещение лица в защитные кабины». Господин Клишас заявил, что законопроект «после второго чтения (будет.— “Ъ”) иметь тот вид, о котором с правительством договорились» в Совете федерации. Он подчеркнул, что «клеток не будет нигде»: «Останутся только стеклянные кабины, которые соответствуют стандартам, признанным ЕСПЧ».

Первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков назвал замечания правительства разумными. По его мнению, нельзя убирать помещения «вольно, массово, не учитывая возможные индивидуальные особенности каких-то судебных процессов и каких-то конкретных персонажей». Господин Лысаков отметил, что вероятность принятия законопроекта в первом чтении до конца сессии достаточно высока.

В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин не считает замену клеток стеклянными кабинами оптимальным выходом. «В аквариумах люди задыхаются из-за отсутствия вентиляции,— заявил он “Ъ”.— Клетки — это более щадящий и менее опасный для человека способ изоляции». В Госдуме “Ъ” заверили, что в случае принятия закона защитные кабины будут изготовляться в соответствии с техническим заданием. «Никто не посадит человека в капсулу, в которой нет воздуха»,— пообещал депутат Лысаков.

Валентина Путреша