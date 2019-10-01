70 тысяч одних недостроек

Количество объектов незавершенного строительства в РФ достигло 71,3 тыс.— объем вложенных в них средств оценивается в 5,3 трлн руб., рассказал вчера глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с Дмитрием Медведевым. Пока инвентаризация таких строек идет медленно — необходима система учета с историей каждого объекта, чтобы была возможность определить их судьбу. Отметив, что проблема «незавершенки» сохраняется и при реализации Федеральной адресной инвестиционной программы, (ФАИП), Дмитрий Медведев вчера предложил оценить, насколько этот инструмент отвечает поставленным задачам.

Правительство и Счетная палата провели инвентаризацию незавершенного строительства — в ходе нее выявлено 71,3 тыс. долгостроев, в которые вложено 5,3 трлн руб., сообщил вчера глава контрольного органа Алексей Кудрин. К незавершенным относятся как брошенные, так и строящиеся объекты, ввод которых отложен более чем на пять лет — есть даже объекты старше 20 лет. «Сейчас десятки объектов ежегодно не сдаются вовремя и переходят на следующий год, даже в течение одного года, как правило, не завершаются»,— подчеркнул господин Кудрин.

Проблема «незавершенки» беспокоит власти уже не первый год. Так, президент Владимир Путин еще в 2015 и 2016 годах поручал правительству провести инвентаризацию таких объектов и свести все данные о них в единый информационный ресурс. Как вчера отметил Алексей Кудрин, инвентаризация идет медленно, в связи с чем госаудиторы предлагают «более строго законодательно определить объект незавершенного строительства и вести их учет через государственную систему управления». Как пояснили вчера “Ъ” в СП, инвентаризация предполагает не просто подсчет незавершенных объектов, но и подробный разбор этапа строительства, объема вложенных средств, а также судьбы объекта (следует ли его достроить, приватизировать или списать). Также госаудиторы говорят о необходимости создания системы с историей каждого объекта. «Есть тысячи объектов, судьба которых неизвестна»,— сетуют в Счетной палате.

В Минэкономики, курирующем реализацию ФАИП (всех федеральных бюджетных строек), в свою очередь отметили, что в общий зачет попали и объекты, строительство которых фактически завершено, но они еще не введены в эксплуатацию — а по данным СП, на уровне субъектов РФ незавершенных объектов в четыре раза больше, чем на федеральном. В министерстве замечают, что в общую сумму вошли и стройки за счет внебюджетных источников в рамках концессий или иных механизмов господдержки.

Однако федеральные власти беспокоит именно ФАИП — претензии к ее исполнению высказываются из года в год как госаудиторами, так и самим Белым домом. Например, по итогам 2018 года было введено чуть более половины «программных» объектов. В Минэкономики заверяют, что продолжают принимать меры по повышению эффективности реализации программы — например, оптимизируя процесс ее правки,— а также по повышению дисциплины госзаказчиков. Впрочем, Дмитрий Медведев вчера предложил в силу «хронического отставания» в реализации ФАИП подумать, насколько этот инструмент «выполняет те функции, которые перед ним стоят». С учетом того, что де-факто программа — это просто реестр строительных проектов с бюджетным финансированием, вероятно, речь может идти о переносе части ее объектов в нацпроекты, что будет означать как минимум привязку их к конкретным исполнителям и ужесточение процедур оценки их необходимости и эффективности.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков