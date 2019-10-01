«Русал» возьмет с энергетиков скидкой

По данным “Ъ”, «Русал» и «Юнипро» договорились о прямых поставках электроэнергии с дисконтом к рынку, чтобы урегулировать судебный спор вокруг сгоревшего энергоблока на Березовской ГРЭС. Через скидку «Юнипро» компенсирует всю сумму исков — 386 млн руб., а металлурги согласятся не разрывать инвестсоглашение. По оценкам аналитиков, энергетики способны погасить все выплаты в течение года. Юристы отмечают, что на фоне успеха «Русала» претензии к «Юнипро» могут предъявить и другие потребители Сибири, но они уже ограничены сроком исковой давности.

Энергокомпания «Юнипро» (подконтрольна немецкой Uniper) и «Русал» (входит в En+) заключили свободный двусторонний договор (СДД), предусматривающий предоставление скидки на поставку электроэнергии, говорят источники “Ъ”. Таково было условие урегулирования споров между компаниями из-за аварии на Березовской ГРЭС. Скидка должна постепенно закрыть весь объем претензий структур «Русала» — 385,85 млн руб.

В «Юнипро», со своей стороны, 30 сентября официально объявили о соглашении с «Русалом» и отказе подконтрольных ему Братского, Саяногорского и Новокузнецкого алюминиевых заводлв и «Русал Энерго» от всех требований — возврата платежей за мощность и расторжения договоров предоставления мощности (ДПМ), который заключается с крупными потребителями для гарантии возврата инвестиций в строительство новых энергоблоков. Деталей соглашения в «Юнипро» не раскрыли.

Затянувшийся конфликт между энергетиками и «Русалом» связан с аварией в феврале 2016 года на новом энергоблоке (800 МВт) Березовской ГРЭС «Юнипро». Через несколько месяцев после ввода на блоке произошел крупный пожар, полностью парализовавший его работу. После вывода в ремонт и до внеплановой аттестации блок получал усеченную плату за мощность — около 7%, в результате за девять месяцев простоя энергоемкие компании Сибири переплатили 950 млн руб. После претензий потребителей в июне 2017 года ФАС возбудила дело, но оно также завершилось мировым соглашением.

Но ситуация не устроила «Русал», который пошел в суды с намерением оспорить переплаты. По предварительным итогам разбирательств «Русал» начал выигрывать, что насторожило других участников энергорынка, которые не хотели терять устойчивую конструкцию ДПМ-контрактов. В итоге вопрос в июле обсуждался на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, поручившего урегулировать спор сторон без судов.

Размер дисконта на поставку электроэнергии, предоставляемого «Русалу», и срок заключения договора пока неизвестны. В «Юнипро» и «Русале» наличие СДД и его условия комментировать отказались, ссылаясь на конфиденциальность соглашения.

СДД на рынке электроэнергии (РСВ) занимает небольшой объем — по данным «Совета рынка», 5,6–6,7% в зависимости от года. У «Русала» есть десятилетний договор на поставку электроэнергии с «Евросибэнерго» (также структура En+). До 2026 года компания будет поставлять около 37,6 млн кВт•ч в год (62% от общего потребления «Русала»), дисконт к рынку — около 3,5%.

Если контракт с «Юнипро» заключен на весь остальной объем потребностей «Русала», а скидка совпадает со скидкой в контракте с «Евросибэнерго», то компания сможет вернуть 386 млн руб. за шесть-семь месяцев, подсчитал Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

Но, по его мнению, наиболее вероятна схема, при которой возврат долга растянут на год с меньшей скидкой.

Открытым остается вопрос, как отреагируют на соглашение другие крупные потребители Сибири — ОАО РЖД, «Сибур», Evraz, СУЭК и «Транснефть». Компании на запрос “Ъ” не ответили, «Русэнергосбыт» (основной поставщик электроэнергии для ОАО РЖД) от комментариев отказался.

Партнер Law & Commerce Offer Антон Алексеев отмечает, что заключение СДД между «Юнипро» и «Русалом» «под давлением» иска говорит об «уязвимой позиции генкомпании» и может «послужить поводом для обращений в суд других лиц», хотя сам факт отказа от иска и заключения независимого соглашения прецедентом для других споров с точки зрения юриспруденции считаться не может. При этом, по словам господина Алексеева, нужно учитывать, что срок исковой давности для некоторых компаний может быть уже пропущен — это три года с момента аварии. Если аналогичный иск будет подан в пределах сроков исковой давности и принят судом, уточняет юрист, спор в первой инстанции может продлиться 1–1,5 года.

Татьяна Дятел, Полина Смертина