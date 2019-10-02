Трамп назвал готовящийся импичмент переворотом

Президент США Дональд Трамп сравнил предваряющие процедуру импичмента действия ряда законодателей с переворотом. «Я получаю все больше информации каждый день и прихожу к выводу, что происходящее не импичмент, а ПЕРЕВОРОТ»,— написал президент в Twitter.

«Направленный против народа, выборов, свобод, второй поправки, религии, военных, стены»,— заключил господин Трамп.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента Дональда Трампа. Поводом стало то, что американский президент якобы призывал президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ FM” «Стенограммы направляют в открытый доступ».