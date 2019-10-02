Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами

Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge. Внешне он похож на книжку: экраны смартфона можно отгибать наружу и складывать. Новинка выйдет в 2020 году, точная дата пока неизвестна.

Microsoft также анонсировала новую версию операционной системы Windows 10 — Windows 10X, которая предназначена специально для устройств с несколькими экранами. На ней будут идти все необходимые приложения.

Помимо этого, компания представила 13-дюймовый планшет с клавиатурой Surface Pro X — обновленную версию девайса с уменьшенной лицевой панелью, а также гибридный ноутбук-планшет Surface Pro 7 с зарядкой через USB-C вместо фирменного разъема на базе процессора Intel десятого поколения. Microsoft также анонсировала новый ноутбук Surface Laptop 3, на котором впервые будет установлен процессор AMD, а также компактные беспроводные наушники Surface Earbuds.