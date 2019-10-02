Путин о возможном влиянии на американские выборы: highly likely

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не имел близких отношений с президентом США Дональдом Трампом. На вопрос о возможности вмешательства в будущие выборы в США он в шутку ответил: «Highly likely — мы это уже слышали».

«Мы оказались вовлеченными во внутриполитические дрязги США еще до того, как познакомились с президентом Трампом. У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть хорошие деловые, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения»,— сказал господин Путин в рамках форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

По его мнению, для атаки на господина Трампа сейчас используются любые поводы, в том числе Украина и разборки из-за отношений с ее президентом Владимиром Зеленским. По словам господина Путина, это еще раз подтверждает, что Россия не имеет отношения к вмешательству в выборы в США, а американская сторона просто ищет поводы для нападок на президента.

Что нужно знать о расследовании связей президента США с Россией Читать далее

Комментируя предположения специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году, господин Путин сказал: «Highly likely — мы это уже слышали. Он (Роберт Мюллер.— “Ъ”) не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, нарушает российско-американские отношения. И я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам».

Напомним, в мае 2017 года началось расследование возможного вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, дело курировал господин Мюллер. В марте 2019 года генпрокурор США Уильям Барр сообщил о завершении расследования. Следствие заявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. При этом господин Мюллер не смог заявить о сговоре между господином Трампом и РФ, поскольку не было представлено достаточно улик.

Подробности — в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».