Срок по плечу

Актер Павел Устинов все же виновен в применении насилия к представителю власти, определил в понедельник Московский городской суд. Рассмотрев апелляцию на приговор, суд второй инстанции переквалифицировал категорию преступления с тяжкой на среднюю (со второй на первую часть ст. 318 УК РФ) и смягчил меру наказания с трех с половиной лет колонии на один год условно. Господин Устинов заявил, что считает себя не виновным в вывихе плеча росгвардейца при задержании 3 августа и будет добиваться полного оправдания. Он также призвал продолжать поддерживать всех арестованных и осужденных после летних протестов в столице. Отметим, 30 сентября Басманный суд Москвы продлил до 8 января 2020 года домашний арест волонтеру штаба Любови Соболь Сергею Фомину, который обвиняется в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Также в понедельник Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения еще одному фигуранту «дела 27 июля» Никите Чирцову, обвиняемому по ч. 1 ст. 318 УК РФ,— содержание в СИЗО до 2 ноября.

«Я не совершал никакого преступления»,— прокомментировал свой приговор в понедельник актер Павел Устинов, добавив, что «намерен его обжаловать». Однако по версии прокурора Анастасии Зверевой, «вина осужденного была полностью доказана судом первой инстанции». «Причиной задержания являлось скандирование (Устиновым.— “Ъ”) оскорбительных лозунгов»,— сообщила прокурор Зверева, попросив Мосгорсуд изменить наказание с трех с половиной лет колонии на три с половиной года условного срока, «учитывая положительные характеристики». Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца Александра Лягина во время задержания актера на акции протеста 3 августа.

Рассматривая апелляцию на приговор 30 сентября, суд приобщил к материалам дела три видеозаписи задержания — две со стороны защиты и одну, предоставленную потерпевшим.

«Я узнал себя,— прокомментировал видеозаписи Александр Лягин.— Задержание (Устинова.— “Ъ”) происходило, когда мы заприметили его в толпе: он смотрел в телефон и мог координировать чьи-то действия. Моя группа слышала, как он выкрикивал слоганы. Но я считаю, не надо наказывать Павла реальным лишением свободы». Адвокаты Дмитрий Чешков и Анатолий Кучерена просили суд оправдать господина Устинова, ссылаясь на «отсутствие каких-либо выкриков перед задержанием, что подтверждается видеозаписями». Несмотря на доводы защиты, судебная коллегия под председательством Елены Ивановой определила: «Признать Павла Устинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318, и назначить наказание в виде одного года лишения свободы условно с исправительным сроком два года». «Мы не понимаем, чем руководствовался суд, вынося обвинительный приговор, и намерены готовить следующую апелляцию»,— сказал “Ъ” господин Чешков. «Паша продолжит бороться за себя и других арестантов, ходить на пикеты в поддержку политзаключенных и всех призывает делать это»,— сообщила “Ъ” сестра Павла Устинова Юлия.

К тому моменту в Мосгорсуде уже завершилось рассмотрение апелляции по мере пресечения фигуранта «дела 27 июля» 22-летнего Никиты Чирцова. Он был арестован на два месяца 2 сентября по подозрению в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста 27 июля господин Чирцов толкнул полицейского в область грудной клетки. В настоящий момент он содержится в СИЗО-5 и согласно решению, принятому судьей Мосгорсуда Мариной Селиной в понедельник, останется там до 2 ноября. «Никита расстроен. Мы ожидали послабления, ведь доказательства собраны, а категория преступления — средней тяжести, и нет необходимости держать человека под арестом,— сказал “Ъ” адвокат господина Чирцова Александр Борков.— Теперь мы ждем завершения следствия и предъявления окончательного обвинения».

Под арестом остался и еще один фигурант «дела 27 июля», Сергей Фомин, обвиняемый в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). В понедельник Басманный суд продлил домашний арест господину Фомину до 8 января 2020 года. Ходатайство Следственного комитета России (СКР) о продлении меры пресечения было подано в суд в связи с тем, что «подсудимый может продолжить заниматься особо опасной деятельностью, скрыться или уничтожить доказательства». Напомним, Сергей Фомин 5 августа был объявлен в розыск и 9 августа сдался полиции. По словам его адвоката Алексея Веселова, «с тех пор никаких следственных действий не проводилось, Фомина ни разу не допросили». Судья Наталья Дударь сочла аргументы обвинения убедительными.

Вместе с Татьяной Фоминой, матерью обвиняемого, в зале суда находились бывшие арестанты Айдар Губайдуллин, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Алексей Миняйло. После оглашения решения они направились в Мосгорсуд поддержать Ивана Подкопаева, приговоренного к трем годам колонии за распыление газового баллончика в сторону сотрудников ОМОНа на акции 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК РФ). «Дело рассматривалось в особом порядке (Иван Подкопаев признал вину и заключил сделку со следствием.— “Ъ”), и тактика теперь только одна — добиваться смягчения приговора. Мы надеемся на условный срок»,— рассказал “Ъ” адвокат господина Подкопаева Николай Фомин. Однако рассмотрение апелляции на приговор в понедельник не состоялось — судья Елена Иванова перенесла рассмотрение на 2 октября в связи с тем, что Иван Подкопаев был извещен о дате заседания не должным образом. Господин Подкопаев против переноса заседания возражал.

По мнению члена президентского Совета по правам человека, главы Комитета против пыток Игоря Каляпина, решения московских судов 30 сентября говорят о том, что «власть и дальше продолжит держать принципиально обвинительную позицию». «Иллюзии оттепели у меня не было, хотя я и надеялся на оправдание Устинова и снятие обвинений с других,— сказал господин Каляпин.— На контрасте с быстрым вынесением приговоров участникам протестов вообще не возбуждаются уголовные дела против силовиков, применявших насилие на тех же акциях. Эта принципиальность власти может ударить по ее авторитету». Отметим, на 9 октября в Мосгорсуде запланировано рассмотрение жалобы четырех участников протестов, заявивших об избиении сотрудниками правоохранительных органов, на решения судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко. Господин Криворучко (напомним, именно он приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии) ранее отказался рассматривать жалобы этих граждан на бездействие СКР.

Мария Старикова, Елизавета Михальченко