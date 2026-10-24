В Краснодарском крае загорелась подстанция после атаки БПЛА
Обломки беспилотников упали в трех муниципалитетах Краснодарского края. Произошло возгорание подстанции, обошлось без пострадавших, сообщает краевой оперштаб.
Пожар начался на подстанции в хуторе Белом в Темрюкском районе края. Оказались обесточены три поселка, проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
В городе Абинске обломки упали во дворе частного домовладения, повреждены окна и стены дома. В двух соседних домах повреждено остекление. В Ейском районе получили повреждения окна в двух многоквартирных домах.
В предыдущий раз Краснодарский край подвергся атаке дронов 23 октября. 21 октября в регионе также были повреждены несколько зданий, никто не пострадал.