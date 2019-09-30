Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Разгром исламистов, 108 погибших россиян и потеря интереса Итоги четырех лет операции в Сирии в картах, графиках и цифрах















Четыре года назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию против террористов в Сирии. Как изменилась ситуация в этой стране, что потеряла и приобрела Россия, как поменялось отношение граждан к этой войне — в материале “Ъ”.

Хроника российской военной операции в Сирии

30 cентября 2015 года ВКС России начали военную операцию в Сирии. Первоначально на аэродроме Хмеймим базировались 32 самолета (Су-25СМ, Су-24М, Су-30СМ, Су-34) и 16 вертолетов (Ми-24 и Ми-8). За первый месяц кампании самолеты совершили 1,4 тыс. боевых вылетов и уничтожили 1,6 тыс. объектов террористов.

7 октября 2015 года К операции подключились четыре корабля Каспийской флотилии, выпустившие по боевикам ИГ 26 крылатых ракет.

31 октября 2015 года После теракта на российском самолете Airbus A321 в Египте интенсивность боевых вылетов возросла до 90-100 в день.

17 ноября 2015 года С 17 ноября, когда подтвердилась версия о теракте на A321, группировка была усилена еще 17 самолетами (Су-27, Су-34, Су-35). В операции также были задействованы самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС.

24 ноября 2015 года Истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24М в районе сирийско-турецкой границы. Инцидент привел к резкому ухудшению отношений России и Турции.

26 ноября 2015 года Для обороны российских ВКС в Сирии были развернуты зенитно-ракетные комплексы С-400, к берегам страны был направлен ракетный крейсер «Москва».

Январь - февраль 2016 года Минобороны объявило об интенсификации действий российских ВКС, в первые два месяца года каждую неделю совершалось более 500 вылетов. Российская авиагруппа в Сирии достигла пиковой численности в 69 единиц.

15 марта 2016 года После 15 марта число боевых вылетов ВКС сократилось, Россия начала выводить из Сирии основные силы. Авиагруппа была сокращена до 25 единиц.

27 марта 2016 года При поддержке российских ВКС была освобождена античная Пальмира, захваченная ИГ в мае 2015 года.

Ноябрь 2016 года С ноября 2016 года по январь 2017-го в боевых действиях принимала участие авиагруппа тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Из Средиземного моря летчики палубной авиации выполнили 420 боевых вылетов, поразив 1,25 тыс. объектов террористов.

Декабрь 2016 года В декабре боевики вновь захватили Пальмиру, однако в марте 2017 года ВС Сирии отбили город. 22 декабря сирийская армия полностью освободила Алеппо.

29 декабря 2016 года Владимир Путин сообщил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция подписали документ о прекращении огня. Перемирие началось в полночь 30 декабря. Бои не прекратились, но сместились на юг страны.

Январь 2017 года В Астане началась серия переговоров об урегулировании в Сирии при участии представителей России, Сирии, Турции, Ирана и ООН, а также делегации вооруженной сирийской оппозиции. В ходе обсуждений удалось подписать меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

7 апреля 2017 года США нанесли по Сирии 59 ракетных ударов. Владимир Путин назвал атаку «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права». В Минобороны РФ заявили о готовности к ответному удару в случае угрозы российским военнослужащим в Сирии.

3 ноября 2017 года От боевиков ИГ при поддержке российских ВКС был полностью освобожден город Дейр-эз-Зор на востоке страны.

11 декабря 2017 года Президент России Владимир Путин поручил Минобороны вывести российские войска из Сирии.

Апрель 2018 года Серьезное обострение отношений России со странами Запада спровоцировали ракетные удары США, Великобритании и Франции по целям в Сирии. Российскую резолюцию с призывом «остановить агрессию» СБ ООН не принял.

17 сентября 2018 года Произошло обострение отношений с Израилем после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20. В результате крушения погибли 15 человек. По версии Минобороны, израильские F-16 подставили российский самолет под удар. Израиль отрицал обвинения. После происшествия Россия бесплатно поставила Сирии три дивизиона ЗРК С-300ПМ.

Апрель - май 2019 года Несколько раз подвергалась атаке российская авиабаза Хмеймим, в последующие месяцы нападения повторились. Российская авиация в ответ начала наносить авиаудары в провинциях Хама и Идлиб. + -

Как изменился расклад сил в Сирии

В декабре 2015 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ) контролирует в Сирии порядка 70% территории (площадь всей страны — около 185 тыс. кв. км). К декабрю 2017 года по информации Минобороны под контролем террористов оставалось лишь 5% территории и ни одного крупного населенного пункта. По данным на 2019 год, ИГ не располагает территорией в Сирии, однако в стране остались зоны, подконтрольные другим радикальным группировкам.

Людские потери вооруженных сил РФ в Сирии

С октября 2015 года потери личного состава ВС РФ, по данным Минобороны и сообщениям российских региональных властей, составили 108 человек. Крупнейшая единовременная потеря произошла 6 марта 2018 года, когда при крушении самолета Ан-26 на авиабазе Хмеймим погибли 39 человек. В последний раз информация о погибших военных официально подтверждалась в марте 2019 года: Минобороны сообщило о трех жертвах нападения боевиков в провинции Дейр-эз-Зор месяцем ранее.

Что касается потерь военной техники, то за время кампании Россия потеряла в Сирии восемь самолетов (последний был сбит 18 сентября 2018 года сирийскими ПВО) и шесть вертолетов (последний разбился 7 мая 2018 года во время патрулирования на востоке страны). Подробнее о потерях российской военной техники — в справке “Ъ”.

Проба оружия

Война в Сирии стала испытанием новейшего российского оружия: крылатых ракет, авиации, кораблей, беспилотников. Первой пробой стал запуск в октябре 2015 года крылатых ракет «Калибр» с кораблей Каспийской флотилии. В то же время в боях впервые применялись машины, стоящие на вооружении не один год. Так, по сообщению Минобороны, после участия в операциях в Сирии истребителя-бомбардировщика Су-34 заинтересованность в его приобретении проявили иностранцы.

Название Тип Основные характеристики Первое боевое применение «Калибр НК» Крылатые ракеты Дальность поражения: до 300 км / вес: до 2,3 т / масса боевой части: до 500 кг / длина: 6,2-8,2 м Октябрь 2015 Ту-160 Стратегический ракетоносец Скорость: до 1800 км/ч / макс. взлетная масса: 275 т / высота полета: до 15 км Ноябрь 2015 Х-101 Крылатые ракеты Дальность поражения: до 4,5 тыс. км / масса боевой части: до 400 кг / Высота применения: до 10 км Ноябрь 2015 «Буян-М» Малый ракетный корабль проекта 21631 Скорость: 25 узлов / длина: 74 м / ширина: 11 м / водоизмещение: 949 т / экипаж: 52 чел. Август 2016 «Краснополь» Артиллерийские снаряды Дальность поражения: 30 км / масса взрывчатого вещества: до 11 кг / калибр: 152 мм Август 2016 «Адмирал Кузнецов» Тяжелый авианесущий крейсер Скорость: 29 узлов / водоизмещение: 59,1 тыс. т / дальность плавания: до 8,4 тыс. миль / экипаж: 1980 чел. Ноябрь 2016 «Терминатор-2» Боевая машина огневой поддержки Дальность стрельбы: до 6 км / боевая масса: 48 т / запас хода по шоссе: 500 км / экипаж: 3 чел. Сентябрь 2017 Су-57 Истребитель пятого поколения Скорость: до 2,45 Маха / макс. взлетная масса: 35,5 т / длина: 19,4 м / экипаж: 1 чел. Февраль 2018 «Уран-9» Многофункциональный боевой робот Гусеничный ход / Вооружение: 1 пулемет, 4 ПТУР Июнь 2018 «Селигер» Опытовое судно проекта 11982 Скорость: 13,5 узла / дальность плавания: 1 тыс. миль / экипаж: 25 человек Сентябрь 2018 «Орион» Беспилотный летательный аппарат Длина: 8 м / размах крыльев: 16 м / высота применения: до 7,5 км / дальность полета: 300 км Апрель 2019

Операция в цифрах

За время операции ВКС России совершили более 40 тыс. вылетов, в том числе более 20 тыс. в ночное время. Максимальное число вылетов — 134 за сутки — выполнено 20 ноября 2015 года. Уничтожено более 87 тыс. боевиков и свыше 122 тыс. их объектов.

Личный состав

Боевой опыт в Сирии получили почти 68,5 тыс. российских военнослужащих, в том числе — 460 генералов, более 27 тыс. офицеров, более 40 тыс. солдат и сержантов. Через сирийскую группировку прошли 87% экипажей оперативно-тактической авиации, 91% армейской авиации, 97% военно-транспортной авиации, 60% стратегической и дальней авиации.

Наиболее отличившиеся в арабской республике генералы:

Александр Дворников Александр Журавлев Андрей Картаполов Сергей Суровикин Геннадий Жидко Александр Лапин Петр Милюхин Валерий Асапов Александр Ленцов Александр Вязников Алексей Завизьон Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Дворников Александр Владимирович Звание: генерал-полковник Должность до Сирии: первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа Должность после Сирии: командующий войсками Южного военного округа Был откомандирован в Сирию с самого начала операции «Возмездие» (29 сентября 2015 года), пробыл там девять месяцев. За это время была первый раз освобождена Пальмира, велось наступление на востоке Алеппо и в провинции Латакия, а также велись бои за провинции Шейх-Мискин и за Дейр-эз-Зор. По официальной версии Минобороны РФ, на момент боевики контролировали более 70% территории Сирии. При нем Владимир Путин впервые объявил о сокращении сил и средств группировки российских войск в Сирии. 17 марта 2016 года Владимир Путин присвоил генералу Дворникову звание Героя России. В интервью «Российской газете» он рассказывал, что «очень важным результатом военной операции» считает «возросший моральный дух сирийского народа в целом и правительственных войск в частности». Помимо госнаграды генерал Дворников сначала стал исполняющим обязанности, а с 20 сентября 2016 года командующим войсками Южного военного округа. Повышение стало признанием его заслуг в Сирии: до командировки он занимал должности замкомандующего войсками Восточного военного округа и первого замкомомандующего войсками Центрального военного округа. Воевал в Чечне. Находится в санкционном списке ЕС из-за инцидента в Керченском проливе, произошедшем в ноябре 2018 года. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Александр Журавлев, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской и президент России Владимир Путин Журавлев Александр Александрович Звание: генерал-полковник Должность до Сирии: первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа Должность после Сирии: заместитель начальника Генштаба ВС РФ (с января 2017 года), командующий войсками Восточного военного округа (с ноября 2017 года), Западного военного округа (с ноября 2018 года) Прибыл в Сирию в сентябре 2015 года, получив должность начальника штаба группировки. Когда генерал Дворников вернулся из республики в сентябре 2016-го, генерал Журавлев возглавил группировку. Пробыл в этой должности до декабря. За это время ВКС участвовали в наступлении на Алеппо, но при этом радикальным исламистам удалось отбить Пальмиру. По совокупности заслуг Александру Журавлеву было присвоено звание Героя России. Впоследствии получал повышения: сначала стал заместителем начальника Генштаба ВС РФ, а спустя девять месяцев — командующим войсками Восточного военного округа. На Дальнем Востоке он служил с середины 90-х, где прошел путь от начальника штаба танкового полка до командира мотострелковой дивизии. В 2008–2010 годах — начальник штаба 58-й общевойсковой армии (Владикавказ), с 2010 года командовал 2-й гвардейской общевойсковой армией (Самара). В 2015-м году был первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа, затем переведен в ЮВО. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени и орденом Суворова. СМИ сообщали, что до конца 2017 года ему придется вновь вернуться в Сирию (для сокращения группировки, выполнившей задачи), однако до сих пор официального подтверждения эта информация не получила. В ноябре 2018 года назначен командующим войсками Западного военного округа. Фото: Андрей Пронин / Коммерсантъ

Картаполов Андрей Валериевич Звание: генерал-полковник Должность до Сирии: командующий войсками Западного военного округа Должность после Сирии: командующий войсками Западного военного округа, заместитель министра обороны — начальник главного военно-политического управления ВС РФ (с июля 2018 года) Командовал группировкой российских войск в Сирии с 19 декабря 2016 года по 1 марта 2017 года. Принимал участие в разработке плана по возвращению Пальмиры под контроль правительственных сил. В интервью телеканалу «Россия-24» генерал признавал, что особую роль в освобождении Пальмиры сыграла не только российская авиация, но и бойцы сил специальных операций, которые вели разведку и поражали наиболее важные объекты. К началу операции «Возмездие» возглавлял главное оперативное управление Генштаба ВС РФ (отвечает за планирование применения армии), после чего был повышен до командующего Западным военным округом. Уже после был откомандирован в Сирию. 16 февраля 2015 года он был включен Евросоюзом в «санкционный список», членам которого замораживаются активы, и в отношении которых вводятся визовые ограничения. У него также большое количество наград, среди которых есть орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с мечами), медаль «За возвращение Крыма», медаль «За участие в контртеррористической операции» ФСБ РФ, а также орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Генерал Картаполов нередко выступал публично: давал интервью в начале 2015 года, где обещал российские военные базы в Сирии, рассказывал о командировке в арабской республике, а уже после возвращения в Россию принимал парад войск Санкт-Петербургского гарнизона в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Дворцовой площади. 29 июля 2018 года назначен заместителем министра обороны — начальником главного военно-политического управления вооруженных сил России. Фото: РИА Новости

Суровикин Сергей Владимирович Звание: генерал-полковник Должность до Сирии: командующий войсками Восточного военного округа Должность после Сирии: главнокомандующий Воздушно-космических сил России Провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года: с марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019 года. В первый раз прибыл туда в статусе командующего Восточным военным округом, однако уже в ноябре 2017 года был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, став первым общевойсковым генералом, возглавившим данный вид войск. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что под командованием генерала Суровикина удалось достичь существенного перелома в борьбе с террористами «Исламского государства» и освободить свыше 98% территории Сирии, в том числе города Дейр-эз-Зор и Меядин. В СМИ широко освещалась история с деблокированием 28 военных полицейских, оказавшихся в окружении исламистов в сентябре 2017 года в Идлибе. «Суровый», как называют генерала Суровикина сослуживцы, смог качественно повысить уровень взаимодействия наземных сил, авиации, ПВО и космической группировки для выполнения поставленных задач. По отзывам коллег, Сергей Суровикин жесткий и принципиальный командир, не стесняющимся отстаивать свою точку зрения. Изначально его командировка в Сирию должна была продлиться 3 месяца, однако он оставался командующим группировкой войск РФ в республике до конца 2017 года. По некоторым данным, оставить его в этой должности просил лично президент Сирии Башар Асад, считавший, что именно под началом «Сурового» правительственным силам удалось достичь максимальных успехов в борьбе с «Исламским государством». Второе пребывание в этой должности закончилось 10 апреля 2019 года, когда его сменил командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Награжден многочислеными орденами и медалями, был трижды ранен (принимал участие во Второй Чеченской войне и в вооруженном конфликте в Афганистане). В октябре 2012 года оказался единственным военным в списке 100 наиболее авторитетных людей России по версии ВЦИОМ. 8 декабря 2017 года ему было присвоено звание Героя России. Фото: Роман Данилкин/63.ru

Жидко Геннадий Валерьевич Звание: генерал-лейтенант Должность до Сирии: командующий 2-й общевойсковой армией Западного военного округа Должность после Сирии: заместитель начальника Генштаба ВС РФ (с ноября 2017 года), командующим войсками Восточного военного округа (с ноября 2018 года) Был замечен в Сирии в сентябре 2016 года, когда прокомментировал важность проходившего тогда ведомственного фестиваля «Армия России»: тогда СМИ называли его начальником штаба группировки российских войск в Сирии. До командировки в республику являлся командующим 2-й общевойсковой армии Западного военного округа (Самара), в 2015-м был начальником штаба 2-й армии, а ранее служил в 27-й гвардейской дивизии постоянной готовности (Тоцк) и 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград). 26 октября 2017 года ему было доверено выступить на церемонии представления в Кремле офицеров, назначенных на высшие командные должности. На церемонии присутствовал Владимир Путин. Указом президента от 22 ноября 2017 года был назначен заместителем начальника Генштаба ВС РФ. Назначение было воспринято в войсках с удивлением, поскольку карьерный рост (из командующего объединением сразу в руководство Генштаба ВС РФ) был слишком резкий. Однако формально все необходимые для назначения служебные ступени он прошел. Высшему руководству Минобороны запомнился во время учений «Запад-2017», когда его подразделения смогли в кратчайшие сроки осуществить переброску личного состава и военной техники из Самары на Кольский полуостров. Генерал Жидко имеет ведомственные награды. Танкист — также как и его новый начальник глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. 26 декабря 2017 года ему присвоено звание Герой России. В ноябре 2018 года его назначили командующим войсками Восточного военного округа вместо Александра Журавлёва, перешедшего на пост командующего войсками Западного военного округа. Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Лапин Александр Павлович Звание: генерал-полковник Должность до Сирии: первый заместитель командующего войсками Восточного военного округа Должность после Сирии: командующий войсками Центрального военного округа Был командирован в Сирию вместе с Сергеем Суровикиным в марте 2017 года, где являлся начальником штаба группировки войск ВС РФ. С генералом Суровикиным он работал и раньше: в 2014 году был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. По итогам сирийской командировки 22 ноября 2017 года президент назначил генерала Лапина на должность командующего войсками Центрального военного округа, для него такое назначение означает повышение как по должности, так и по званию. Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с мечами), орденом «За военные заслуги», орденом Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами. В послужном списке генерала Лапина — вторая чеченская война и несколько контртеррористических операций в Дагестане. «Моя жизнь мне не принадлежит. И сам я себе не принадлежу — с тех самых пор, как пошел служить Родине, Отечеству, народу», — говорил генерал в интервью «Воентернету» в 2013 году. После окончания бронетанковой академии был направлен в 58-ю общевойсковую армию Северо-Кавказского военного округа, где служил командиром отдельного танкового батальона. С 1999 года стал начальником штаба, затем командиром отдельного 429-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии, дислоцированной (Моздок, Северная Осетия). Фото: luki.ru

Милюхин Петр Ильич Звание: генерал-майор Должность до Сирии: начальник Управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Должность после Сирии: получил тяжелое ранение, информация о статусе отсутствует Прибыл в Сирию вместе с командующим Андреем Картаполовым в декабре 2016 года. Отвечал за разработку боевых операций российских и сирийских подразделений, контролировал выполнение задач. Стал первым российским генералом, получившим тяжелые увечья в ходе сирийской кампании. 16 февраля 2017 года он вместе пятью военнослужащими двигался в бронемашине «Тигр» по дороге от аэродрома Тияс в сторону провинции Хомс. Военным советникам предстояло оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, которая противостояла радикальным исламистам. «Тигр» успел отъехать от Тияса на 4 километра, но был взорван с помощью радиоуправляемого фугаса, кроме того, сама колонна, в составе которой ехал «Тигр», была обстреляна боевиками. Четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли, но Петр Милюхин оказался среди выживших — в результате подрыва он лишился обеих ног и одного глаза. Первую помощь ему оказали на авиабазе Хмеймим, поддерживали там его состояние неделю, а потом перевезли в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко, где он провел несколько месяцев. До командировки в Сирию генерал Милюхин был начальником управления боевой подготовки штаба Западного военного округа. Информации о том, получил ли он какую-то награду за действия в республике, нет. Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Асапов Валерий Григорьевич Звание: генерал-лейтенант Должность до Сирии: командующий 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа Должность после Сирии: погиб 23 сентября 2017 года Самый высокопоставленный офицер, чья гибель в Сирии была официально признана Минобороны РФ. Погиб 23 сентября 2017 года, попав под минометный обстрел боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Он был старшим группы российских военных советников. В тот день находился на командном пункте 5-го добровольческого штурмового корпуса Сирийской арабской армии, помогая местным командирам в планировании и руководстве операцией по форсированию Евфрата. Очевидцы рассказывали, что «генерала буквально разорвало на части, от человека ничего не осталось». До командировки в Сирию Валерий Асапов в 2016–2017 годах был командующим 5-й краснознаменной общевойсковой армией Восточного военного округа (Уссурийск, Приморский край). Имел боевой опыт (две кампании в Чечне, конфликт в Кодорском ущелье), получал ранения на поле боя. После окончания Военной академии имени Фрунзе получил назначение на должность замкомандира отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии. После выпуска из военной академии Генштаба стал командиром 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии ВВО, которая принимала участие сразу в трех международных учениях с военными из Монголии и Индии. В 2013 году президент Владимир Путин вручил Валерию Асапову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Фамилия погибшего генерала неоднократно фигурировала в СМИ в связи с военными действиями в Донбассе. Украинская разведка обвиняла генерала Асапова в том, что он «участвует в военном конфликте на юго-востоке Украины». Посмертно был представлен к Ордену Мужества, присвоено звание Героя России. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ленцов Александр Иванович Звание: генерал-полковник Должность до Сирии: заместитель главнокомандующего сухопутных войск РФ Должность после Сирии: заместитель главнокомандующего сухопутных войск РФ Прибыл на должность заместителя командующего по комендатурам группировки ВС РФ в Сирии 30 марта 2016 года. Последняя официальная должность — заместитель главкома Сухопутных войск РФ (назначен указом президента в июле 2013 года), предпоследняя — заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ (2009-2013 годы). Генерал Ленцов отметился во многих вооруженных конфликтах. Например, участвовал в Афганской войне (был инструктором по воздушно-десантной подготовке, за два года командования разведгруппой не потерял ни одного бойца), в Боснийской (был командиром подразделения российских миротворцев). Участник двух чеченских кампаний, воевал в Южной Осетии в августе 2008 года. Вместе с Александром Вязниковым был в Донбассе: возглавлял российскую группу в совместном центре по контролю и координации вопросов о прекращении огня в Соледаре и в Дебальцеве (Донецкая область). Обладает ведомственными и государственными наградам РФ и СССР. Офицер американского ордена «Легион почета», вручаемый «военнослужащим дружественных государств, за исключительные и выдающиеся заслуги и достижения по службе в чрезвычайной обстановке». Получил его до событий 2014 года. Фото: РВВДКУ

Вязников Александр Юрьевич Звание: генерал-лейтенант Должность до Сирии: заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования Должность после Сирии: заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования Принимал участие в сирийской кампании осенью 2017 года, занимая должность в центре по примирению враждующих сторон. Официально его присутствие там не афишировалось. СМИ сообщали, что он погиб 6 октября 2017 года, когда потерпел катастрофу российский ударный вертолет Ми-28Н, однако эти данные не подтвердились. В Минобороны говорят, что сообщения о его гибели не соответствуют действительности. Александр Вязников являлся заместителем командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования. В начале 2000-х годов был командиром 108-й гвардейского десантного-штурмового полка (Новороссийск), а после — 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Тула). Украинские СМИ обвиняли генерала Вязникова в организации боевых действий в Луганске. Но 17 декабря 2014 года он рассказывал, что по соглашению с украинской стороной была завершена ротация группы российских представителей на юго-востоке Украины в количестве 75 человек «из состава совместного центра по контролю и координации вопросов поддержания режима прекращения огня». «Хотел бы напомнить, что вхождение в данный центр представителей России было обусловлено просьбой начальника генштаба Украины», — отмечал он.

О каких-либо назначениях генерала Вязникова после 2013 года не сообщалось. Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Завизьон Алексей Владимирович Звание: генерал-лейтенант Должность до Сирии: командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа Должность после Сирии: командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, начальник штаба Западного военного округа Прибыл в Сирию вместе с генералом Александром Ленцовым в марте 2016 года, заняв должность заместителя командующего по безопасности приграничных территорий группировки войск ВС. Публично нигде не выступал, по окончании командировки вернулся к командованию 41-й общевойсковой армией (Новосибирск) Центрального военного округа. Командовал парадом по случаю 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске 9 мая того же года. По данным Службы безопасности Украины, генерал Завизьон принимал участие в военных действиях в Донбассе: весной 2015 года он якобы руководил 1-м армейским корпусом российских войск в вооруженном конфликте на востоке Украины. Официально российской стороной эти обвинения отвергались. Общевойсковой командир: служил начальником штаба 41-й армии, был командиром 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Буйнакск). По информации сайта WikiLeaks, во время командования 201-й российской военной базой в Таджикистане (2006-2009 годы) он неоднократно «высказывал в грубой форме американским дипломатам свое недовольство тем, что США пытаются добиться закрытия российской базы». Принимал участие во второй Чеченской войне. Награжден девятью медалями. Автор-составитель: Александра Джорджевич, Иван Сафронов









Реакция в России и в мире

По данным «Левада-центра», в 2019 году россияне потеряли интерес к тому, что происходит в Сирии. Доля опрошенных, которые ничего не знают о последних событиях в этой стране выросла до рекордных 39%. Также за последние два года увеличилось число тех, кто выступает за завершение российской военной операции в САР.

Интересно, что в США крупные социологические службы не проводили опросов о российском присутствии в Сирии с 2015 года. Тогда большинство американцев одобряло сотрудничество с Россией в борьбе с ИГ, однако считало, что США играют в борьбе с террористами главную роль.

Беженцы

За время российского военного присутствия в Сирии число беженцев из этой страны каждый год росло. Основной удар приняла на себя Турция, куда из-за войны перебрались более 3,6 млн сирийцев. Внутренних переселенцев в Сирии в разы меньше тех, кто покинул страну.

В то же время, при участии Центра по примирению враждующих сторон с сентября 2015 по декабрь 2018 года к местам прежнего жительства вернулись 1,55 млн сирийцев. Более 80% из них — внутренние переселенцы и лишь около 19% вернулись из других стран. Чаще всего возвращаются в свои дома не из дальнего зарубежья, а из Турции и Ливана.

Над проектом работали: Андрей Пономарев, Андрей Егупец, Артем Косенок, Евгений Козичев, Михаил Малаев.