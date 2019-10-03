ВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома»

Президент России Владимир Путин подписал указ о консолидации «Ростелекомом» 100% сотового оператора Tele2. Согласно документу, как и предполагал “Ъ”, «Ростелеком» проведет дополнительный выпуск акций в пользу ВТБ. При этом минимальная доля Росимущества будет ограничена 33,2% обыкновенных акций «Ростелекома» вместо нынешних 48,71%.

Указ президента РФ Владимира Путина «О публичном акционерном обществе ''Ростелеком''» был опубликован в день подписания, 3 октября. Документ описывает условия консолидации «Ростелекомом» и принадлежащим ему ООО «Мобител» 100% Tele2. Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% сотового оператора, остальное предстоит выкупить у компании, 50% которой принадлежит ВТБ, 40% — структуре Алексея Мордашова, а 10% — банку «Россия».

Как и предполагал “Ъ”, частью сделки станет допэмиссия акций «Ростелекома» в пользу ВТБ. В ходе этой сделки минимальная доля Росимущества в операторе будет ограничена 33,2% обыкновенных акций «Ростелекома». На данный момент Росимущество — основной акционер «Ростелекома», доля которого на 30 сентября составляет 48,71% обыкновенных акций, у госкорпорации ВЭБ.РФ — 4,29%, у ООО «Мобител» — 10,49%, еще свыше 36% акций находится в свободном обращении.

«Цена акций ''Ростелекома'' и ''Т2 РТК Холдинг'' (оказывает услуги под брендом Tele2.— “Ъ”) будет определена на основе отчетов независимого оценщика, которые будут утверждаться в соответствии с корпоративными процедурами ВТБ и ''Ростелекома''»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. Представитель «Ростелекома» отказался комментировать информацию о цене акций компании в ходе допэмиссии.

«Было решено, что часть сделки делается наличными деньгами, а часть — привлекаются деньги за счет допэмиссии. Допэмиссия частично будет выкуплена банком ВТБ. В итоге банк станет владельцем некоего пакета — наверное, процентов 17 мы получим — ''Ростелекома''»,— заявил 4 сентября в кулуарах Восточного экономического форума президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин (цитата ТАСС). Впрочем, пакет ВТБ в «Ростелекоме» может оказаться выше 17%. По данным инвесторов, ВТБ начал собирать пакет в «Ростелекоме» заранее и за последний год в его интересах могло быть приобретено до 10% акций оператора, сообщал “Ъ” 5 сентября.

Согласно указу Владимира Путина, Российской Федерацией, банком ВТБ и госкорпорацией ВЭБ.РФ будет обеспечен госконтроль над более чем 50% акций «Ростелекома». Для этого, в частности, между РФ и ВТБ будет подписано акционерное соглашение, касающееся полученных банком бумаг «Ростелекома».

Условием их приобретения станет «запрет на распоряжение прямо или косвенно частью приобретенных акций в течение четырех лет с даты заключения акционерного соглашения».

Еще одним условием станет запрет ВТБ на продажу части бумаг «Ростелекома» по истечении четырех лет с момента утверждения соглашения на основании решения правительства с предоставлением РФ преимущественного права их приобретения.

Правительство должно обеспечить проведение этих мероприятий в шестимесячный срок, то есть до 3 апреля 2020 года, следует из указа президента РФ.

По состоянию на 18:56 по Москве обыкновенные акции «Ростелекома» подорожали на 0,31%, до 78,84 руб. за штуку, стоимость привилегированных бумаг поднялась на 0,16%, до 62,15 руб. Капитализация «Ростелекома» составила 216,7 млрд руб.

Владислав Новый