Арестованный в Индии танкер с россиянами отбуксировали к берегу из-за шторма
Арестованный в Индии танкер Unity, на борту которого были российские моряки, отбуксировали ближе к берегу из-за надвигающегося шторма. Об этом сообщила «РИА Новости» родственница одного из моряков.
По словам собеседницы агентства, танкер находится в аварийном состоянии из-за поломки двигателя. «Танкер отбуксировали ближе к берегу. Насколько ближе не понятно — там стоит туман и берега не видно»,— уточнила она.
Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, в мае прибыл в индийский порт Парадип с российской нефтью. Суд штата Одиша наложил на него арест из-за финансовых претензий к владельцу. Выяснилось, что компания Tresta International FZE поставила судну топливо, за которое якобы получила только часть денег. С учетом всех расходов компания потребовала возместить $423,8 тыс. На борту находятся 23 человека, в их числе также один гражданин Казахстана и два гражданина Египта. В начале октября суд в Индии дал три недели на репатриацию экипажа.