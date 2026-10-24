В Ростовской области при ударе БПЛА по подстанции были обесточены 172 дома
Обломки беспилотника рухнули на трансформаторную подстанцию в хуторе Калинин Ростовской области. Были обесточены 172 частных дома, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. О пострадавших информации нет.
Под удар попал и Ростов-на-Дону. Там обломки БПЛА упали на территорию филиала «Ростовпассажиртранса». Были повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания. Также повреждения получил 21 автобус.
Всего над регионом ночью сбили 80 БПЛА. Помимо Ростова-на-Дону, были атакованы Таганрог, а также Верхнедонский, Боковский, Миллеровский, Кашарский, Шолоховский, Милютинский, Чертковский, Азовский и Мясниковский районы области.