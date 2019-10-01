Бабич стал первым заместителем Орешкина

Заместитель министра экономического развития Михаил Бабич назначен первым замглавы Минэкономики Максима Орешкина, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Олега Осипова.

«Да»,— сказал он ТАСС в ответ на вопрос о том, состоялось ли назначение.

Господин Бабич уже работал в Минэкономики в 2003 году в качестве помощника министра. В конце того же года он избрался в Госдуму и провел в парламенте два срока. Затем Михаил Бабич стал полпредом президента в ПФО.

Летом 2016 года его назначили послом на Украине, однако Киев отказал ему в агремане. В 2018 году господин Бабич стал чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии.

О возвращении в министерство — в публикации “Ъ FM” «Михаил Бабич усилил Минэкономразвития».