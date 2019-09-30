Минкульт отчитается за кино

Минкульт и Фонд кино запустят открытую базу данных с информацией об объемах государственных инвестиций в производство фильмов и их успешности в прокате. Участники рынка рассчитывают, что в ней будут раскрываться недоступные ранее данные, например об итоговых бюджетах картин, хотя и сомневаются в возможности полной прозрачности киноиндустрии.

Минкульт совместно с Фондом кино в середине октября запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, рассказали “Ъ” министр культуры Владимир Мединский и глава Фонда кино Вячеслав Тельнов. Она будет работать на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) и содержать информацию об объемах и условиях господдержки по линии Минкульта и Фонда кино с 2015 года. По словам господина Тельнова, инвестиции в проект составили около 3 млн руб., он реализуется силами штатных сотрудников фонда.

“Ъ” ознакомился с представленными в базе данными. В ней уже содержится информация о 520 кинопроектах 255 компаний. Крупнейшей по объему господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова. С 2015 года в прокат вышло 17 ее фильмов, на производство которых было выделено 165 млн руб. возвратных и 921,3 млн руб. безвозвратных госденег. Общие сборы этих фильмов в прокате составили 5,84 млрд руб. Также среди лидеров — студия «Тритэ» Никиты Михалкова (три фильма; 50 млн руб. возвратных и 992 млн руб. безвозвратных средств; 5,17 млрд руб. сборов) и Bazelevs Тимура Бекмамбетова (десять фильмов; 299 млн руб. возвратных и 740 млн руб. безвозвратных средств; 3,81 млрд руб. сборов).

В базе также указано, что 17 компаний не вернули часть средств, вложенных в 18 проектов. Общий объем возвратных средств, которые они получили, составил 312 млн руб., безвозвратных — 514 млн руб. Больше всего государственных денег из этих проектов получил фильм «Герой» 2016 года с Димой Биланом компании «Медиа Арт Студио» — 110 млн руб. возвратных и 30 млн руб. безвозвратных.

Подобная система должна была появиться давно, так как Фонд кино выделяет госсредства еще с 2012 года, считает гендиректор «Киноэкспертизы» Олег Иванов. Раскрытие таких данных должно повысить эффективность государственных инвестиций, так как неэффективные компании больше не смогут получать деньги второй или третий раз, надеется он. Также станет более очевидным, что «если компания заявляет ожидаемые сборы в миллиарды рублей, а до этого ее картины не собирали и ста миллионов, то это нереалистичный прогноз», отмечает эксперт. В то же время кинопроизводство — очень высокорискованный бизнес, и его участникам нужно право на ошибку, за исключением компаний, чьи картины проваливаются раз за разом, добавляет он.

Данные об объемах государственных вложений в кинопроекты можно было найти и раньше, но для этого нередко нужно было выуживать информацию из многих источников, говорит гендиректор «Невафильма» Олег Березин. Важным показателем в новой системе будут фактические бюджеты фильмов, данные о которых ранее не представляли ни в Минкульте, ни в Фонде кино, без них сложно понять реальную долю госсредств в проектах, а сейчас найти можно только информацию о заявленных бюджетах, отмечает он.

Даже после появления новой вкладки в ЕАИС финансирование киноиндустрии остается непрозрачным, скептичен главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров, это будут цифры, которые никто не сможет проверить.

Валерия Лебедева