У директора ФСИН наступил предельный возраст

Генерал-полковник Геннадий Корниенко, возглавлявший Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с 2012 года, в ближайшее время будет отправлен в отставку. И хотя соответствующий указ президента пока не обнародован, от должности его освободят в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. При этом следует отметить, что ФСБ и СКР пытались ускорить отставку генерала, активно возбуждая уголовные дела на людей из руководства службы.

30 сентября Геннадию Корниенко исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для службы генерал-полковника. В тот же день у него закончился очередной контракт, который продлен не будет. Во вторник уже поздно вечером в сети появилась копия указа президента об освобождении от должностей ряда чиновников, в котором фигурировал и господин Корниенко, однако подлинность документа никто не подтвердил.

Тем не менее сразу несколько источников как “Ъ”, так и информагентств сообщили, что господин Корниенко, который в последнее время находился в отпуске, на службу может уже не вернуться, а в ближайшее время ФСИН покинет и его первый заместитель генерал-лейтенант Анатолий Рудый.

Вместе с ним господин Корниенко пришел в 2012 году в ФСИН из Государственной фельдъегерской службы РФ. Последнюю генерал-полковник, много лет прослуживший в органах госбезопасности, возглавлял с 2002 по 2012 год. По информации источника “Ъ”, генерал-полковник месяц назад подал рапорт об уходе в отставку в связи с выслугой лет.

Следует отметить, что Геннадий Корниенко стал директором ФСИН после ареста его предшественника на этой должности Александра Реймера, получившего 8 лет заключения за махинации с электронными браслетами и другие преступления.

В последнее время СКР и ФСБ также активно занимались разработкой руководства ФСИН.

В конце июля 7 лет общего режима получил бывший заместитель господина Корниенко Олег Коршунов, признанный виновным в хищении более 250 млн руб., выделенных на производство обуви для заключенных и сотрудников пенитенциарной системы. Сейчас Коршунов, на процессе которого свидетелем защиты выступал генерал-лейтенант Рудый, снова находится на скамье подсудимых, кроме того, в его отношении расследуется еще пара уголовных дел.

Не менее скандальными оказались и другие расследования — о масштабных хищениях средств, выделенных на строительство нового следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге, а также о многочисленных случаях избиения заключенных в СИЗО и колониях, которые испортили и так далеко не безупречный имидж ФСИН.

Кто может заменить генерал-полковника Корниенко в случае его отставки, пока не ясно. Источники “Ъ” полагают, что прежде всего на этот пост будут претендовать бывшие или действующие чекисты.

Николай Сергеев