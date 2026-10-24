Силы ПВО за ночь сбили над Россией 616 БПЛА
В период с 20:00 мск 23 октября до 8:00 24 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 616 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над 22 российскими регионами, в том числе Крымом и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Согласно сводке российского министерства, дроны также уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом и Татарстаном.
В Брянской области женщина погибла при ударе по ехавшему из Москвы автобусу. В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась подстанция в хуторе Белом, без света остались три поселка. В Ростовской области при ударе по подстанции были обесточены 172 дома. В Крыму произошел блэкаут.