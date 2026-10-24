Силы ПВО за ночь сбили над Россией 616 БПЛА

В период с 20:00 мск 23 октября до 8:00 24 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 616 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над 22 российскими регионами, в том числе Крымом и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.