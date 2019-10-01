Единороссы предлагают разрешить ввоз наркотических лекарственных средств по решению врачебной комиссии

Представители партии «Единая Россия» подготовили поправку ко второму чтению закона о взаимозаменяемости лекарственных средств. Она позволит ввозить в страну наркотические и психотропные препараты для тяжелобольных в случае, если будет принято соответствующее решение врачебной комиссии.

По словам руководителя межфракционной рабочей группы Госдумы по лекарственному обеспечению граждан Андрея Исаева, эта норма коснется случаев, когда, например, у человека зафиксирована индивидуальная непереносимость к зарегистрированному в России препарату. Или же комиссия может принять решение о ввозе зарубежного аналога, если у пациента индивидуальная непереносимость к вводу лекарства уколом, в то время как импортный препарат можно вводить другим способом.

«Нужно, чтобы потребность в том или ином лекарстве установила врачебная комиссия,— отметил депутат.— После этого принимается решение о закупке соответствующих препаратов. Ими будут снабжаться все пациенты до тех пор, пока отечественные предприятия не начнут выпускать аналогичные лекарства».

Кроме того, по словам Исаева, подготовлены поправки в Гражданский кодекс, позволяющие государству в случае острой необходимости произвести закупку импортного лекарства без согласия правообладателя, но с последующей выплатой ему компенсации.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 26,128 млн руб. на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Широкое обсуждение поставок таких лекарств началось после того, как в России задержали несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом», из-за того что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Позже уголовные дела были закрыты. В конце сентября премьер утвердил ввоз лекарств, которые не производятся в РФ.

Подробности — в материале “Ъ” «"Фризиум" получил инструкцию».