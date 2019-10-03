Адвокат Голунова рассказал о ходе дела

Служебная проверка по делу журналиста Ивана Голунова давно не ведется, последние активные следственные действия с журналистом проводились за неделю перед выборами и сразу после выборов в Мосгордуму, рассказал «Медузе» адвокат Сергей Бадамшин. Защитник в интервью также оценил общий ход дела, которое длится уже четыре месяца.

«Да служебная проверка уже давно не ведется. По результатам служебной проверки увольняют людей, а результаты служебной проверки вместе с уголовным делом были переданы в Следственный комитет. Кто не дает СК принять решение?» — сказал господин Бадамшин.

«Не могу сказать, чем действительно занимается следствие. Но ощущение от работы такое, как у кота есть свободное время, и он его как-то проводит. Примерно точно так же. Ничего существенного, каких-то подвижек сейчас я не вижу»,— считает господин Бадамшин.

Он напомнил, что дело находится в центральном аппарате Следственного комитета. По мнению защитника, что следователи активно работали на начальном этапе. «Сейчас даже те следственные действия, которые мы бы считали необходимым провести со своей стороны, задвигаются на второй план — как будто это уголовное дело просто расследуется уже несколько лет каким-то висяком»,— заявил адвокат.

По его мнению, у следствия достаточно доказательств, чтобы принять процессуальное решение и предъявить обвинение тем, кто избивал господина Голунова и подкинул ему наркотики. Он также допускает, что СКР вышел на заказчика и «теперь думает, что с этой информацией делать».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что расследование обстоятельств задержания господина Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве. В середине сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что в Следственном комитете ведется служебная проверка, и пока результатов нет.

Ивана Голунова задержали в июне по подозрению в сбыте наркотиков. Сам журналист говорил, что наркотики ему подбросили, в его защиту выступили многие коллеги и представители общественности. В итоге следствие освободило Ивана Голунова от уголовной ответственности, не найдя доказательств его вины. Были уволены два генерала полиции и несколько полицейских.

О том, как участники расследования дела Ивана Голунова пытаются восстановиться в полиции, читайте в публикации “Ъ”.