«Сафмар» разыгралась

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложит в него более 1 млрд руб. Игровая индустрия в России растет, но местным компаниям пока не удавалось создать значимых проектов, считают эксперты.

«Сафмар» запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru на базе платформы американской Nvidia, объявили представители компаний в ходе выставки «Игромир». GFN.ru позволяет запускать компьютерные игры напрямую из облачных серверов в том числе на старых ноутбуках на базе Windows и macOS. Сервис будет предоставляться на базе серверов Nvidia, расположенных в московском дата-центре IXcellerate. Для Nvidia это первая коммерческая реализация платформы GeForce Now, которая была доступна для тестирования в девяти странах.

Принадлежащий семье Гуцериевых фонд Larnabel Ventures инвестировал в проект более 1 млрд руб., получив мажоритарную долю. «Мы считаем игровой рынок перспективным, он растет более чем на 15% в год»,— отметил член совета директоров «Сафмар» Саид Гуцериев.

В случае успешного старта в России он не исключает выхода в страны СНГ. Аудитория GFN.ru в ближайшие годы превысит 1 млн пользователей, ожидают основатели сервиса.

Партнерами GFN.ru также стали группа «М.Видео-Эльдорадо» (входит в «Сафмар») и «Ростелеком». Подписки на сервис будут распространяться в том числе в магазинах «М.Видео-Эльдорадо» в Москве и Санкт-Петербурге и в личном кабинете абонентов «Ростелекома». Оператор еще в 2016 году планировал выйти в сегмент облачного гейминга и создал СП с российской LoudPlay. Но в феврале 2018 года проект закрыли. С LoudPlay сейчас сотрудничает МТС, которая запустила на своей платформе Wasd.TV сервис для стримов и гейминга. Инфраструктуру LoudPlay также использовал «МегаФон» в рамках прошедшего 26 августа киберспортивного турнира по игре Dota2 на базе технологии 5G. Свою облачную игровую платформу в рамках «Игромира» представил и «Вымпелком». В сегмент облачного гейминга активно идут Microsoft, Google и другие международные игроки.

В России количество «играющего» населения приближается к 60 млн человек, считает гендиректор SberCloud Александр Сорокоумов. Но рынок облачного гейминга только формируется, добавляет глава киберспортивного направления МТС Ирина Семенова: «Сегодня этот сервис не равняется покупке нового игрового компьютера, и пока нельзя сказать, что это отдельное полноценное направление игрового рынка, а скорее инструмент, позволяющий купировать некоторые недостатки устройств». По словам Ирины Семеновой, игровая индустрия растет органически, потенциал рынка высок, он раскроется в перспективе двух-трех лет, в том числе с развитием сетей 5G.

Игровая индустрия в России оценивается в $1,5 млрд, а в ближайшие три года может вырасти до $2 млрд, но облачный гейминг вряд ли станет заметной финансовой нишей, возражает основатель порталов «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев:

«Сейчас технология переживает вторую волну внимания, и операторы идут в сегмент, следуя моде, заданной западными игроками и в попытке оптимизировать свою инфраструктуру и создать дополнительную ценность для пользователей». Операторы фокусируются на дополнительных услугах и комплексных предложениях для снижения темпов падения ARPU, добавляет Александр Сорокоумов.

Группе «Сафмар» позволит деверсифицировать бизнес, полагает Гаджи Махтиев. Однако, добавляет он, хотя на какое-то время сервис может привлечь внимание аудитории, в перспективе у геймеров «нет в нем безусловной потребности». Подобные проекты уже запускались на рынке, отмечает эксперт, создать локального сильного игрока пока никому не удалось.

Юлия Тишина