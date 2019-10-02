«Москва выигрывает при любом сценарии»

В урегулировании конфликта на востоке Украины произошел первый серьезный сдвиг с момента подписания в 2015 году комплекса мер по выполнению минских соглашений. Трехсторонняя контактная группа по Донбассу 1 октября договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон. Теперь ничто не мешает «нормандской четверке» провести саммит в Париже и обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на востоке Украины. Не исключено, что это произойдет до конца месяца, если Владимир Зеленский не отыграет назад под давлением оппозиции и националистов. Последствия подписания «формулы Штайнмайера» в прямом эфире международным обозревателем “Ъ” Максимом Юсиным.

На подписание «формулы Штайнмайера» повлияли два обстоятельства. Первое, глобальное — запрос украинского общества на мир, на урегулирование ситуации в Донбассе. Собственно, большинство из тех, кто голосовал за Зеленского, голосовали именно за это — если говорить об обществе, а не об активной экзальтированной части, которая сейчас выступает против любых уступок. Второе — давление западноевропейских партнеров Киева — Берлина и Парижа, в первую очередь. Если бы этого давления не было, то Зеленский едва бы так легко согласился на непопулярные у части украинского общества решения. Насколько они непопулярны, насколько Зеленский себя чувствовал некомфортно, я думаю, все мы могли убедиться, посмотрев короткий 11-минутный брифинг, когда он вышел объяснить журналистам и обществу, почему была подписана «формула Штайнмайера». Президент всем своим видом показывал, что ему эта формула не нравится, что на него давили, и он будет пытаться потом отыграть какие-то спорные моменты. Такое впечатление, что Зеленский все эти минуты оправдывался. Сейчас он находится в очень непростой ситуации.

Если мы исходим из того, что цель Зеленского — это восстановить территориальную целостность Украины и добиться мира в Донбассе, то подписание «формулы Штайнмайера» может стать его выигрышем, если он сейчас покажет, что он сильный президент, что он способен противостоять давлению.

Давление идет колоссальное как от значительной части политического класса, так и от упомянутых экзальтированных патриотических слоев общества.

Зеленский потому и был избран, что люди в него поверили как в силу, которая может противостоять давлению «партии войны» и еще, я бы назвал, «партии ни мира, ни войны», то есть людей, которых устраивает нынешняя ситуация, нынешний статус-кво. Они не хотят возвращения Донбасса ценой политических уступок, они считают любые компромиссы недопустимой капитуляцией.

Благодаря «формуле Штайнмайера» непризнанные республики получат все то, что в минских соглашениях прописано. Потому что «формула Штайнмайера» — это не какой-то самостоятельный документ, это «дорожные карты», инструкции по выполнению минских соглашений.

То есть все те бонусы, которые в минских соглашениях упомянуты и за которые выступала в свое время Москва, там остаются: амнистия, собственная милиция, очень серьезная автономия, культурная и экономическая возможность выстраивать экономические связи с Российской Федерацией.

Киев должен иметь право следить за выборами в ДНР и ЛНР в соответствии и с минскими соглашениями, и с «формулой Штайнмайера», как и международные посредники. Естественно, власти республик будут заниматься всей технической работой по организации этих выборов. Так будет в случае, если все, о чем удалось договориться и что удалось подписать, сумеют реализовать, потому что тут все-таки серьезные сомнения возникают.

Есть еще и такой сценарий — на мой взгляд, весьма вероятный: в какой-то момент все сорвется; и что сейчас между Москвой и Киевом идет соревнование: кого Запад обвинит в срыве минских соглашений, в срыве «формулы Штайнмайера». Сейчас все складывается благоприятно для Москвы, а на Зеленского оказывается сильнейшее давление. И вполне может так получиться, что во время саммита в «нормандском формате» именно Зеленский начнет вилять, менять формулировки, разочарует тем самым западных партнеров, и на Западе придут к консенсусу, что не состоялось это долгожданное примирение по вине Киева. Соответственно, Москва в любом случае из этой ситуации выходит в выигрыше.

Если получится продвинуть минские соглашения, «формулу Штайнмайера», то вообще все хорошо: умиротворение в Донбассе и, соответственно, снятие основной части санкций, введенных за Донбасс. Не получится — у всех в Европе будет ощущение, что виноват в этом Киев, а он и будет виноват, на самом деле. И тогда опять-таки возникает вопрос: зачем бесконечно продлевать санкции в отношении России, если Киев не хочет продвижения?

Поэтому здесь Москва, мне кажется, выигрывает при любом сценарии развития событий.

Украина выигрывает только при одном, если удастся довести до ума все эти соглашения. Посмотрим, я думаю, в ближайшие дни ситуация должна проясниться.