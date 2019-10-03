Страсбургский суд изучит преследование в интернете

Как стало известно “Ъ”, ЕСПЧ впервые в своей практике принял к рассмотрению жалобу на бездействие правоохранительных органов, неспособных защитить жертву многолетнего онлайн-преследования. Речь идет о гражданке России Валерии Володиной, которая годами получала в соцсетях и мессенджерах угрозы от своего бывшего гражданского партнера. Более того, преследователь неоднократно публиковал в интернете ее интимные фото и видео, а также следил за женщиной. В своей жалобе госпожа Володина утверждает, что полиция и СКР не отнеслись серьезно к этой ситуации, поэтому ей пришлось в целях безопасности покинуть Россию и сменить имя. Правозащитники надеются, что решение ЕСПЧ по делу госпожи Володиной поможет добиться принятия в России закона о домашнем насилии и введения охранных ордеров для жертв.

О том, что ЕСПЧ решил коммуницировать жалобу на онлайн-насилие, “Ъ” рассказала юрист правозащитной НКО «Правовая инициатива» Татьяна Савина, представляющая интересы Валерии Володиной. «Прошло три месяца с момента подачи жалобы — и она уже принята к рассмотрению. Это очень быстро по меркам ЕСПЧ,— сказала госпожа Савина.— Причем это первый раз, когда ЕСПЧ рассматривает проблему не только физического, но и онлайн-насилия».

В конце 2014 года 29-летняя жительница Ульяновска Валерия Володина вступила в отношения с постоянно проживающим в РФ гражданином Азербайджана Рашадом Салаевым. Весной 2015 года он стал жестоко избивать ее. Женщина разорвала отношения, но господин Салаев начал преследовать ее, требуя вернуться. Он несколько лет следил за ее перемещениями, подложив скрытые GPS-трекеры в сумочку госпожи Володиной и ее автомобиль, избивал и угрожал убийством. Женщина неоднократно обращалась в полицию, но там отказывались заводить уголовное дело. Поэтому Валерия Володина пожаловалась в ЕСПЧ на бездействие российских правоохранительных органов. В июле 2019 года Европейский суд признал власти РФ виновными в нарушении запрета на бесчеловечное обращение. Госпоже Володиной присудили €20 тыс. компенсации и €5875 на оплату судебных издержек. Судья ЕСПЧ от РФ Дмитрий Дедов высказал особое мнение о том, что сумма компенсации должна быть гораздо больше, так как женщина фактически стала жертвой пыток.

Теперь Валерия Володина подала жалобу на психологическое насилие, поскольку бывший партнер преследовал ее не только в реальной жизни, но и в интернете. «За время нашего совместного проживания у нас скопился некоторый архив интимных фотографий. Я думаю, сейчас у любого человека в телефоне можно что-то такое найти, и это нормально,— рассказала “Ъ” госпожа Володина.— Но не нормально использовать это против человека, с которым у тебя были отношения». По ее словам, в 2016 году Рашад Салаев создал от имени Валерии Володиной аккаунт в соцсети. «Начал добавлять в друзья моих родственников, знакомых, вплоть до школьной учительницы и одноклассников моего сына. Они думали, что это действительно я, и добавлялись в ответ,— рассказала госпожа Володина.— Он набрал определенную аудиторию, около тысячи человек, а потом начал выкладывать туда мои интимные фото и видео».

В жалобе в ЕСПЧ приводится подробная хронология попыток госпожи Володиной добиться наказания бывшего партнера. Женщина подала заявление в полицию Ульяновска, однако там ответили, что не смогли найти господина Салаева, и переслали документы по месту его официальной регистрации, в Краснодарский край. Краснодарская полиция направила дело в Самарскую область, куда переехал мужчина. Самарская полиция вернула дело ульяновским коллегам. Те отказались возбуждать уголовное дело, заявив, что интимная информация была раскрыта в социальной сети, а не в СМИ. Прокуратура отменила это решение, но в 2017 году полиция вновь отказалась возбуждать уголовное дело, заявив, что не смогла обнаружить господина Салаева. «Все это время он продолжал заводить новые аккаунты с моими фотографиями, слал мне угрозы по СМС и мессенджерам,— рассказала госпожа Володина.— Я обращалась в техподдержку соцсетей, причем иногда ответа приходилось ждать по две недели. Как только закрывали один аккаунт, он заводил другой».

В 2018 году после очередного протеста прокуратуры полиция все-таки завела уголовное дело по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (максимальное наказание — штраф в 200 тыс. руб. или два года лишения свободы). Тогда же, в апреле 2018 года, в УПК появилась ст. 105.1 «Запрет определенных действий». «Подразумевается, что следователь по просьбе заявителя или по собственной инициативе может обратиться к суду с ходатайством ограничить подозреваемого или обвиняемого в определенных поступках,— пояснила Татьяна Савина.— Это может быть запрет приближаться к человеку, запрет контактировать с человеком, даже запрет пользоваться интернетом. Теоритически это дает широкое поле возможностей, чтобы обезопасить потерпевшего. Но оказалось, что на практике это не работает». По ее словам, следователь по делу просто отказался просить суд о подобном запрете, заявив, что возможность создана «лишь для исключительных случаев». «Он даже не оценил наши аргументы о постоянных угрозах, оскорблениях, шантаже, публикации фотографий,— возмущается госпожа Савина.— И после его отказа все эти действия продолжились». В итоге Валерия Володина была вынуждена покинуть Россию; она сменила имя и не раскрывает свое местонахождение.

«Очень важно, что в этом деле ЕСПЧ оценит реальную эффективность применения ст. 105.1 УПК»,— говорит Татьяна Савина. Если ЕСПЧ встанет на сторону госпожи Володиной, то это даст сигнал российским властям о необходимости изменить законодательство для защиты женщин, надеются правозащитники. «Должен быть отдельный закон о домашнем насилии, оно должно быть признано уголовным преступлением,— говорит Татьяна Савина.— Должно быть публичное обвинение, а не частное — чтобы заведение уголовного дела не зависело от инициативы избитой женщины. Кроме того, в России необходимо ввести охранные ордера для жертв, и они должны распространяться и на случаи онлайн-насилия».

Александр Черных