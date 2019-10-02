Протестующих отправят не в одно место

Как выяснил “Ъ”, в обеих палатах Федерального собрания передумали разрабатывать анонсированный в августе законопроект, который позволил бы закреплять в городах конкретные места для проведения общественных и политических акций. Депутаты и сенаторы считают, что регионы могут самостоятельно принимать такие законы, и одновременно с этим предлагают им увеличить число «гайд-парков». По мнению экспертов, власти могут перенести площадки на окраины, а позже запретить митинговать в других местах.

Предложение разработать законопроект, «который бы четко определял площадки для проведения протестных акций», за пределами которых митинговать будет запрещено, прозвучало 8 августа в Совете федерации (СФ). На следующий день аналогичная инициатива поступила от фракции «Единой России»: депутаты предлагали «определить единое место для проведения массовых акций в городах», в частности проспект Сахарова в Москве. Закрепить поправки предлагалось в нормативных актах регионов или в рамочном федеральном законе. Оба предложения звучали в контексте обсуждений о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела РФ.

В разговоре с “Ъ” первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, анонсировавшая разработку закона, заявила, что проект не разрабатывается, а 8 августа прозвучала «не законодательная инициатива, а предложение подумать над законодательством». Сенатор добавила, что сейчас «нет однозначного мнения экспертов о необходимости и целесообразности изменения законодательства», и допустила, что тема еще «будет обсуждаться», но не уточнила, когда и в каком формате. Госпожа Бокова также сказала, что сенаторы обсуждали расширение списка «гайд-парков» в российских городах. «Запрос был в том, что "гайд-парков" недостаточно или они не вмещают большое количество людей. В СМИ звучало, что нужно этим заниматься, поэтому мы и предложили как-то пересмотреть в субъектах (законодательство.— “Ъ”) и предложить другие форматы»,— сообщила она.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов пояснил “Ъ”, что федеральный закон о митингах менять не нужно, поскольку местные власти, опираясь на него, могут сами определить площадки для политических или общественных акций, за пределами которых протестовать будет нельзя. Никаких рекомендаций регионам о создании таких мест выслано не было, отмечает господин Неверов. Он добавил, что его предложение о создании в Москве единой площадки для митингов на проспекте Сахарова можно дополнить «альтернативной площадкой с удобной логистикой и возможностью обеспечить безопасность».

Председатель комиссии Мосгордумы (МГД) по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов и сенатор Инна Святенко (переходит из МГД в СФ в октябре) в беседе с “Ъ” сообщили, что ограничение мест митингов в Москве проспектом Сахарова не обсуждалось, но запрос на изменение законодательства есть, для этого новый созыв МГД создал рабочую группу по выборам и митингам. Господин Щитов уточнил, что необходимо заняться увеличением в Москве числа «гайд-парков», поскольку одного такого в Сокольниках для мегаполиса недостаточно. Госпожа Святенко добавила, что расположение "парка" в Сокольниках нужно пересмотреть, а новые площадки создавать, опираясь на опросы москвичей, а «не кого-то из лидеров партий».

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок рассказал “Ъ”, что сейчас готовятся комплексные поправки к городскому закону о митингах. При этом ограничение количества мест в городе для митингов не обсуждается, напротив, депутаты предлагают создавать «гайд-парки» в каждом районе и муниципалитете, а также закрепить минимальное количество таких мест, которые должны быть созданы в городе.

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов заявил “Ъ”, что власти субъектов теоретически могут принять законы об одном или нескольких разрешенных местах для митингов, но активисты и партии все равно будут вправе подавать заявки на те места, которые не являются запрещенными для акций федеральным законом. В случае отказов активисты будут обращаться в суд, а протестные настроения усилятся, уверен господин Смирнов. При этом руководитель юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов сказал “Ъ”, что в ряде регионов власти уже установили территориальные ограничения для мест проведения митингов и не разрешают проводить их где-либо, кроме «гайд-парков», которые находятся на окраинах и не оснащены оборудованием. Он считает, что активистам Москвы и Петербурга не стоит радоваться увеличению числа «гайд-парков», поскольку их также могут перенести на окраины и в будущем могут не разрешить проводить акции где-либо еще. Также господин Глухов уверен, что «активисты не смогут оспорить в российских судах отказы властей согласовывать митинги вне "гайд-парков"», но перспективы получить компенсацию в ЕСПЧ у них есть.

По мнению политолога Алексея Макаркина, в случае закрепления в городах конкретных мест для митингов встанет вопрос, «где власть будет организовывать свои акции» и «где будут митинговать патриотические настроенные граждане». Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что федеральные парламентарии не стали регулировать вопрос о конкретных местах для проведения митингов, потому что в Москве и регионах уже есть традиционные площадки, необходимые правила проведения акций записаны в федеральном законе, а принятие новых регламентов может привести к повторению протестов, «что, очевидно, никому не нужно».

Кира Дюрягина, Владимир Хейфец, Никита Прокшин; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург