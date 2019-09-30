«Эфир» испарился из нацпрограммы

Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) «Эфир», который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика». Инициативе так и не удалось привлечь инвесторов. Ее задачи можно решить в рамках спутниковой программы «Сфера» с меньшими затратами, считают в «Роскосмосе».

«Роскосмос» решил исключить проект по созданию ГМИСС «Эфир» из паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». С таким предложением выступил представитель госкорпорации на заседании рабочей группы нацпрограммы 20 сентября, рассказал “Ъ” участник заседания и подтвердил представитель АНО «Цифровая экономика». «Бизнес не имел возражений, и по итогам состоявшегося обсуждения было принято решение поддержать предложение "Роскосмоса"»,— отметили в АНО.

В частности, из проекта исключены задачи по определению источников финансирования ГМИСС и ее проектированию.

Представитель вице-премьера Максима Акимова уточнил, что с правительством решение пока не согласовано.

«Эфир» — часть проекта «Сфера», анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прямой линии в июне 2018 года. По базовому сценарию предлагалось развернуть систему из 288 спутников с орбитой высотой 870 км, что позволило бы обеспечить «полное покрытие земной поверхности». «Эфир» позиционировался как «космическая шина данных» для предоставления услуг спутниковой телефонной связи, интернета, получения данных от датчиков и систем интернета вещей, беспилотных средств и т. д., а его конкурентами назывались OneWeb и SpaceX.

Предполагалось, что система будет создана на базе отечественных космических аппаратов и абонентского оборудования, при этом вся «Сфера» будет состоять из более чем 600 спутников. Финансирование заложено в проект бюджета на 2020–2022 годы, говорил вице-премьер Юрий Борисов.

Проект «Сфера» сохранится и, по сути, заменит «Эфир», говорит высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией: «ГМИСС — завязанная группировка, в то время как "Сфера" — комплексный проект, включающий и связь, и дистанционное зондирование земли, и навигацию». В рамках «Сферы» предусматривается создание системы для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет со значительно меньшими объемами капитальных затрат, подтверждают в «Роскосмосе». Для «Эфира» же предполагалось внебюджетное финансирование в объеме около 500 млрд руб., но оно так и не было организовано, говорит представитель госкопорации.

«Сфера» будет реализована до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования. «Концепция программы на завершающей стадии согласования с министерствами и ведомствами, после чего будет представлена в правительство»,— уточняют в «Роскосмосе».

При этом и от проекта «Эфир» там окончательно не отказываются: после доработки он будет рассмотрен на научно-техническом совете.

Исходно для ГМИСС планировалось создать консорциум с участием ВЭБа, «Роскосмоса» и других организаций. Интерес к проекту проявлял и «Ростелеком». Единственным потенциальным инвестором, указанным в качестве соисполнителя по проекту в нацпрограмме, стал ВЭБ, но он решил отказаться от участия, сообщал “Ъ” в сентябре 2018 года. Срок реализации проекта при этом перенесли с 2021 на 2022 год. В мае 2019 года “Ъ” сообщал, что «Роскосмос» решил зарегистрировать юридическое лицо для проекта ГМИСС, чтобы привлечь инвесторов.

Очевидно, инвесторов проект так и не заинтересовал, отмечает глава ООО «Небо ГК» Вячеслав Камнев. «"Эфир" должен был стать глобальным, но в этой области есть локальные проекты, нацеленные исключительно на территорию России»,— поясняет он. Например, высокоэллиптическая орбитальная группировка «Экспресс-РВ», которая может работать и на сопредельные государства. Кроме того, в сентябре вице-премьер Максим Акимов анонсировал обсуждение совместного с Китаем проекта по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по раздаче высокоскоростного интернета. Такой проект, полагает эксперт, могли посчитать более устойчивым и перспективным.

Юлия Тишина