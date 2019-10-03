Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook

Министерство финансов выступило за увеличение налоговой нагрузки на глобальных поставщиков цифровых услуг, в том числе на Google, Facebook и Apple, выяснил РБК, изучив проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Суть изменений состоит в том, чтобы заставить компании декларировать доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит платить налог от прибыли от российской аудитории, а не по месту регистрации головного офиса.

Европейские офисы Google, Facebook, Microsoft на данный момент зарегистрированы в Ирландии. Там ставка налога на прибыль равняется 12,5%. Согласно данным американского Национального бюро экономических исследований, в 2015 году транснациональные компании перевели в низконалоговые юрисдикции около 40% прибыли (или $600 млрд). При этом Ирландия получила из этих денег более $100 млрд

По данным на 2017 год, налог на прибыль в России платят дочки пяти транснациональных компаний — ООО «Майкрософт Рус», ООО «Сиско Солюшенз», ООО «Самсунг C&T Корпорация Рус», ООО «Букинг.ком Русиа», ООО «Алибаба.ком (Ру)».

Ранее министры финансов стран G20 согласились заняться разработкой правил для устранения лазеек, используемых мировыми технологическими гигантами — такими, как Facebook, Google, Amazon — для «снижения бремени налогообложения».

О том, как недовольство Вашингтона вызвал новый налог Франции на выручку ИТ-корпораций — в публикации “Ъ”.